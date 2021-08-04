Bilecik'in Söğüt ilçesinde devam eden yaz spor okullarındaki miniklere formaları dağıtıldı.

Söğüt Spor bünyesinde belediye destekli yaz spor okullarına minikler büyük ilgi gösterirken, 400 çocuğu formaları dağıtıldı. Törene Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ve Söğütspor Başkanı Halil Güzel katıldı. Forma ve spor malzemeleri alan minikler sevinçleri gözlerinden okunurken, Kaymakam Tuncer ve Başkan Sever'e teşekkür etti. - BİLECİK