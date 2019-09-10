Son Dakika Haberleri: Yaz spor okullarından 15 bin çocuk ve genç faydalandı
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Yaz spor okullarından 15 bin çocuk ve genç faydalandı

1 saat önce

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürü Faruk Şahin, yaz spor okullarından yaklaşık 15 bin çocuk ve gencin yararlandığını söyledi.

Yaz spor okullarından 15 bin çocuk ve genç faydalandı, System.String[]

Kırşehir Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Faruk Şahin, yaz spor okullarından yaklaşık 15 bin çocuk ve gencin yararlandığını söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl merkez ve ilçelerde yaz aylarında 38 farklı branşta gençlere ve çocuklara sportif faaliyetler yapıldığını ifade etti.

Bu yıl geleneksel okçuluk ve wushu sporunu da faaliyetlere eklediklerini vurgulayan Şahin, amaçlarının yetenekli sporcuları keşfederek büyük başarılar elde etmek olduğunu dile getirdi.

Haziran-Ağustos ayları arasındaki yaz spor okullarında merkez ve ilçelerde birçok salon ve sahada hizmet verdiklerini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"38 branşta yaz okullarımızı gerçekleştirdik.Geçen yıl olmayıp da bu yıl başlanan wushu geleneksel okçuluk gibi spor dalları da oldu. Bu seneki kaydımız 15 bine yaklaşmış oldu. Dönem boyunca ilçelerimizde de yaz spor okulları devam etti. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ahi Evran Üniversitesinin etkinlik alanlarından faydalanarak öğrencilerimizin yaz spor okullarındaki aktiviteleri şehrimizin her tarafına yayma şansımız oldu. Önümüzdeki yıl bakanlığımızın da projesi kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okulların sahalarında bizim antrenörlerimizi görevlendirerek etkinlikleri il geneline yayacağız."

Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:00 Kaynak: AA
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