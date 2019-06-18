Yaz Spor Okullarının ön kayıtları yarın başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından 7-12 yaş arası öğrencilere yönelik Yaz Spor Okullarının ön kayıtlarının yarın başlayacağı duyuruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından 7-12 yaş arası öğrencilere yönelik Yaz Spor Okullarının ön kayıtlarının yarın başlayacağı duyuruldu.

İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor İstanbul tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları kapsamında, 15 spor tesisinde 15 farklı branşta eğitim verilecek. Yüzme, atletizm, futbol, basketbol, voleybol, tenis gibi temel eğitimlerin verileceği spor okullarında buz pateni, badminton gibi farklı spor branşları da yer alacak. 1 Temmuz-29 Ağustos tarihleri arasında iki dönem olarak düzenlenecek olan spor okullarında bu yıl yaklaşık 5 bin çocuğun farklı spor branşları ile tanışması hedefleniyor.

1994 yılından bu yana İBB bünyesince düzenlenen Yaz Spor Okullarından geçen sene 3 bin 22 çocuğun yararlandı. Bu yıl ise 5 bin çocuğun katılımı bekleniyor.

İBB Yaz Spor Okulları, 4'er hafta olmak üzere iki şeklinde düzenlenecek. Yaz Spor Okullarının ilk dönemi 1-26 Temmuz, ikinci dönemi ise 29 Temmuz – 29 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Kontenjanla sınırlı etkinliğe katılmak için öğrenciler 19-24 Haziran 2019 tarihleri arasında https://online.spor.istanbul/ web adresi üzerinden ön kayıt yaptırılabilecek.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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