Son Dakika Haberleri: Yaz spor okulu kayıtları başladı
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Yaz spor okulu kayıtları başladı

1 saat önce

Yaz Spor Okulu'na müracaatlar; Keşan Belediyesi Atatürk Stadı'nda Keşan Belediyesi Spor Koordinatörü Mürüvvet Buruk'a yapılıyor.

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Keşan Belediyesi'nin ilçedeki çocuklara; spor sevgisi aşılamak, küçük yaşlarda yeteneklerini keşfederek bilinçli sporcular olarak yetişmelerini sağlamak, onların zihinsel, bedensel ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak, sağlıklı ve sporcu ahlakı almış nesiller yetiştirmek amacıyla açtığı Yaz Spor Okulu'nda kayıtlar başladı.

1 Temmuz 2019'da başlayacak Yaz Spor Okulu faaliyetleri, Keşan Belediyesi Atatürk Stadı'nda yürütülecek. Kursiyerlere; voleybol, basketbol, futbol branşlarında eğitim verilecek.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaz spor okullarıyla çocuklara keyifli bir tatil yaşatmayı, takım ruhunu yaşatmayı ve paylaşmanın önemini öğretmeyi amaçladıklarını belirterek, "Çocuklarımız yaz spor okullarımızda mutlu olacaklar, onlara bu mutluluğu yaşatmak bizi de mutlu edecek. Her şey geleceğimiz olan çocuklarımızın mutluluğunu artırmak için." dedi.

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:11 Kaynak: Bültenler
Mustafa Kemal Atatürk, Keşan, Güncel
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