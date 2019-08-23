Son Dakika Haberleri: Yaz spor okulunda sertifika heyecanı
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Yaz spor okulunda sertifika heyecanı

1 saat önce

Anadolu Üniversitesi yaz spor okulu voleybol, basketbol ve hentbol branşlarında eğitimlerini tamamlayan sporculara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

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Anadolu Üniversitesi her yaştan bireyin kişisel gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz spor okulunda eğitimlerini tamamlayan minik sporculara, Eski Çağdaş Spor Salonunda düzenlenen törenle katılım sertifikaları verildi.


Alanında uzman eğitmenler tarafından hentbol, voleybol, basketbol, futbol ve tenis gibi farklı spor branşlarında verilen eğitimler aracılığıyla çocukların sporla tanışması, kişisel, zihinsel ve fiziksel becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra zamanlarını verimli geçirmeleri sağlandı.


"Çocuklara sporu sevdirmeyi amaçlıyoruz"


Hentbol antrenörü Satı Cansu Gökdemir, "Yaz spor okulu sayesinde çocuklara sporu sevdirmeyi amaçlıyoruz. Buradaki eğitimler esnasında öğrendikleri şeyleri günlük yaşantılarında da uygulasınlar istiyoruz. Arkadaşlarıyla yaşadıkları sorunları çözmelerine yardımcı oluyoruz ve kendilerine gerçekten 'fair-play'in ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu yüzden sunulan imkanların çocuklar açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bugün de artık maratonlarının sonuna geldik. Katılım sertifikalarını teslim ettik, mutluyuz" dedi.


Yaz okulu kapsamında sporla iç içe olan çocuklar, törenin sonunda ise mutluluklarını aileleri ile paylaştı. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, basketbol, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:07 Kaynak: İHA
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