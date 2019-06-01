Son Dakika Haberleri: Yaz tatili çocuklar için bilimle geçecek
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Yaz tatili çocuklar için bilimle geçecek

1 saat önce

Bilim Üsküdar Yaz Programı için kayıtlar başladı.

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Bilim Üsküdar Yaz Programı için kayıtlar başladı.
Bilim Üsküdar'dan yapılan açıklamaya göre, Bilim Üsküdar okul döneminde olduğu gibi yaz döneminde de öğrencilere zengin içerikler sunarak ilgi ve merak alanları oluşturmayı hedefliyor.
Yaz dönemi boyunca Bilim Üsküdar'da, 6-8 Yaş grubu için 1 ve 3 günlük; 9-14 yaş grubu öğrenciler için 1,3,5 ve 10 günlük eğitim seçenekleri sunulacak.
Programlara dahil olan öğrenciler, her gün Astronomi ve Havacılık, Doğa Bilimleri, Matematik, Teknoloji ve Tasarım Atölyelerinde atölye eğitimine katılacak, ardından 1 Planetaryum seansından faydalanacak.
Atölye eğitimleri tüm öğrencilerin aktif şekilde eğitim sürecine dahil olduğu, sorgulama temelli ve uygulamalı ders içeriklerini kapsıyor. Atölyelerde 6-14 yaş grubu öğrencilere robotik kodlamadan origamiye, geometriden istatistiğe, böceklerden uzayın derinliklerine uzanan çeşitli eğitimler sunuluyor.
Öğrencilerin 5 farklı temada eğitim alarak olabildiğince farklı alanları deneyimlemesi, kendi yetenek ve ilgi alanını keşfetmesine uygun bir zemin hazırlıyor.
Öğrenciler, Yaz Programı'ndan 16 Haziran-13 Eylül'de rezervasyon yaptırarak faydalanabilecek.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:47 Kaynak: AA
Üsküdar, Ekonomi
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