Yaz tatili geldi, yağ ve selülit problemleri yaşayanlar soluğu güzellik merkezlerinde aldı - Son Dakika

Yaz tatili geldi, yağ ve selülit problemleri yaşayanlar soluğu güzellik merkezlerinde aldı

Güzellik uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın:

"Birçok kadının kabusudur bu portakal kabuğu görüntüsü. Cilt altına inip oradaki kan dolaşımını hızlandırıyoruz. Amacımız kan dolaşımını hızlandırıp, cildi pürüzsüzleştirip aynı bölgede sıklaşma sağlamak"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da korona virüs nedeniyle evde kalan vatandaşlar yağ ve selülit problemiyle karşı karşıya kaldı. Yaz tatilinin gelmesiyle beraber vatandaşlar soluğu güzellik merkezlerinde aldı.

Diyarbakır'da Korona virüs nedeniyle pandemi süresince evde kalan vatandaşlar aktif yaşam koşullarından uzak kaldıkları için yağ ve selüloit problemiyle karşı karşıya kaldı. Yaz tatilinin gelmesiyle eraber vatandaşların korkulu rüyası haline gelen selülitten kurtulmak isteyen vatandaşlar soluğu güzellik merkezlerinde aldı. Bacakta ağrı ve kan dolaşımını yavaşlatarak portakal kabuğu görünümü ile ortaya çıkan selülitlerden 12 seansta kurtulmak mümkün hale geldi.

"Hem yağ yakımını hızlandırıyoruz hem de vücudu sıklaştırıyoruz"

Güzellik uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın, evde oturan vatandaşların korona virüs süresince aldıkları yağ ve kiloların yaz tatiline engel olmaması için kolları sıvadıklarını söyledi. Özaydın, "Biliyorsunuz hepimiz evdeydik. Kadınlar özellikle bu süreçte önceden iyi kötü hayatımızda hep aksiyon vardı. Hep bir hareket vardı şimdi hepimiz evde kaldık, pastalar yapıldı, börekler yapıldı. Herkes ekmekler yaptı, yedi, içti ve kadınlarda yağın toplandığı bölge kalça, basen, ve iç bacak. Erkeklerde göbek, kadınlarda kalça, basen ve iç bacaktır. Onlar için şuan çok aktif çalışmalarımız var. Sağlık Bakanlığından onaylı medikal G5 cihazımızla nasıl uygulamalar yapıyoruz hem lenf kanallarına kan dolaşımını hızlandırıyoruz. Hem selülitleri parçalıyoruz, ortadan kaldırıyoruz, tedavi ediyoruz. Hem yağ yakımını hızlandırıyoruz hem de vücudu sıklaştırıyoruz. İşler başlar başlamaz bize hep zayıflamayla ilgili bölgesel incelmeyle ilgili,hem kadı hem erkek danışanlarımızdan çok yoğun talepler geldi. Bunlar sadece danışanımızın kendi sağlığına, beslenmesine dikkat ettiği dönemde vereceği kiloyu hızlandırır. Hızlandırırken sarkmaya engel olur, vücudu sıkılaştırır, pürüzsüzleştirir" dedi.

Yaz tatiline gitmek isteyenler randevularını aldı

Güzellik uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın pandemi süresinin normalleşmeye gitmesiyle yaz tatili hayalini kuran vatandaşların selüliitten kurtulmak için randevu almaya başladıklarını aktardı. Özaydın, "Selülit genelde dolaşım bozukluğundan ve kadınlardan östrojen hormonunun fazlalığından kaynaklanır. Kas aralarında sıvı dolaşımı olmaz. Bunlarda kas pazılarını sebep olur ve sürekli bacaklarda birer ağrılar olur. Bunlar kan dolaşımını düzenleyip tedavisinde G5 uygulamasında kan dolaşımını düzenleyip kan spazmlarını toparlayıp aynı zamanda hem sıkılaşma hem de vücutta bir pürüzsüzleşme sağlıyoruz. Biliyorsunuz, tatil dönemimiz başladı. Ne oluyor bikiniler giyiliyor, mayolar giyiliyor, şortlar giyiliyor. Yazlık ince kıyafetler giyiliyor ve burada en büyük sıkıntımız bacaklarımızdaki ve basen bölgemizdeki çukurlaşma var, selülit bölgesinde bir portakal kabuğu görüntüsü olur. Birçok kadının kabusudur bu portakal kabuğu görüntüsü. G5 uygulamasında kullandığımız profesyonel yağ yakıcı ve ödem atıcı yağlarla beraber cilt altına inip oradaki kan dolaşımını hızlandırıyoruz. Amacımız kan dolaşımını hızlandırıp, cildi pürüzsüzleştirip aynı bölgede sıklaşma sağlamak" diye konuştu.

"Bikini giyip gezmek istiyoruz"

Selülitten kurtulup yaz tatilinde bikini giyip gezmek istediklerini aktaran müşterilerden Roza Ayaz, işleme başladıklarını söyledi. Ayaz, "Çalışan bir insanım, bu süreçte evde kaldım, bende herkes gibi pastalar börekler yapıp yedim, ister istemez bacaklarım ve kalçamda portakal kabuğunu andıran selülit oluştu. Tatil zamanı geldi, bikini giyip gezmek istiyoruz, ama bu şekilde gidemezdik. Randevumu aradım, şuanda işleme başladım. Bu işlemden sonra kendimi daha iyi hissediyorum" şeklinde konuştu.