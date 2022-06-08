Yaz tatili öncesi, öğrencilerin ücretsiz tablet mutluluğu - Son Dakika
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Yaz tatili öncesi, öğrencilerin ücretsiz tablet mutluluğu

08.06.2022 12:52

Yaz tatili öncesi, öğrencilerin ücretsiz tablet mutluluğu Dilovası'nda 1000 çocuğa ücretsiz tablet Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bin öğrenciye yaz tatili öncesi derslerini çalışmaları için tablet dağıtıldı.

Yaz tatili öncesi, öğrencilerin ücretsiz tablet mutluluğu

Dilovası'nda 1000 çocuğa ücretsiz tablet

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bin öğrenciye yaz tatili öncesi derslerini çalışmaları için tablet dağıtıldı. Öğrencilerin mutluluğu gözlerine yansıdı.

Dilovası Belediyesi tarafından yaz tatili öncesinde bin öğrenciye ücretsiz tablet dağıtıldı. Dilovası Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, protokol üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Tabletleri mutlaka eğitim amaçlı kullanalım"

Tablet dağıtım töreninde sahneye çıkan ve öğrencilere seslenen Dilovası Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, 18 bin öğrenciyi sinemaya götürdüklerini ifade ederek, "Pandemi döneminde 10 bin tablet dağıttık. Bu salon hiç tiyatrosuz kalmadı. Hepsini saymakla bitmez. Bu yüzden belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Dağıtılan tabletleri mutlaka eğitim amaçlı kullanalım. Yüzde 60 eğitim amaçla kullanalım. Geri kalan zamanda çocuklarımız eğlensinler" dedi.

"Biz bir verdiysek, karşılığını misliyle aldık"

Törende konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise, "Eğitim deyince dizlerimizin bağı çözülüyor. Her şeyin başı eğitim. Tüm yollar buraya çıkıyor. Çağımızın ruhuna uygun eğitimi yakalamamız için, bilişim ile ilgili bu eğitimleri almamız lazım. Hızlı bilgiye ulaşmamız için teknolojiyi kullanabiliyor olmamız lazım. Tablet bugün belki risk ama biz bu riski alıyoruz. Çocuğun tableti hangi amaçla kullandığı önemli. Biz mozaik bir Türkiyeyiz. Çocuklarımız girişken, yırtık. Tuttuğunu koparıyorlar ama çocuklarımızı doğru kanalize etmemiz lazım. Tabletlerimiz size verirken, hepsi numaralandırılıyor. Hepsini uzaktan kontrol ediyoruz. Kötü amaçla kullanırsanız uzaktan durduracağız. Çocukları erken uyutun. Daha hızlı gelişsinler. Tabletleriniz hayırlı uğurlu olsun. Söz verdik, hepsini yerine getirdik. Ne kadar şükretsek az. Biz bir verdiysek, karşılığını misliyle aldık. Çok şanslıyız, çok iyi bir kaymakamımız var. Gerçekten eğitim deyince kendileri tüm ekibini seferber ediyor. Çok kıymetli ilçe milli eğitim müdürümüz var. Eğitim sadece okumak değil. Matematik, yabancı dil çok önemli. Anneler çocuklarını bu yönde yönlendirsin. İzlediklerini, oynadıklarını yabancı dilde yapsınlar. Matematiğe yönlendirin. Aileler çocuklarınız ile ilgilenin, bizler her zaman sizin yanınızdayız" diye konuştu.

"Halk eğitim kampanyası başlatıyoruz"

Törende son olarak sahneye çıkan ve öğrenciler ile velilere seslenen Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, "Bu desteklerinden dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Biz Dilovası ilçemizi muhakkak eğitimde bir marka kent olmasını hedefliyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı şimdiden planlıyoruz. Halk eğitim kampanyası başlatıyoruz. Vatandaşlarımıza bilgi ve beceri kazandırmak, istihdam kolaylığını sağlamak amacıyla halk eğitim faaliyetlerini son derece önemsiyoruz. Hanımefendilere yönelik, gençlere, öğrencilere her yaşa yönelik yüzlerce alanda halk eğitim kursları düzenliyoruz. Halk eğitim devlet ve vatandaş arasında çok önemli bir köprü. Bunu bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Eğitimde başarılı olmak için daha fazla çalışacağız. Biz Dilovasının, eğitimin yanı sıra sporcu kenti olmasını da istiyoruz. Kötü alışkanlıklardan uzak, ülkesini seven gençler olması için, kendilerini spora yönlendirmeliyiz. Spor salonlarımızın ışıklarının, her daim açık olması gerekiyor. Tekrar tabletlerimiz hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, sahneye çıkan bir öğrenci, tüm öğrenciler adına konuşma yaparak emeği geçenlere teşekkür etti. Öğrencilere tabletleri, sahnede protokol tarafından verildi. İlk etapta bin öğrenciye yaz tatili öncesinde tablet dağıtılırken, etap etap dağıtımın süreceği öğrenildi.

Yaz tatili öncesi, öğrencilerin ücretsiz tablet mutluluğu
Yaz tatili öncesi, öğrencilerin ücretsiz tablet mutluluğu
Yaz tatili öncesi, öğrencilerin ücretsiz tablet mutluluğu
Yaz tatili öncesi, öğrencilerin ücretsiz tablet mutluluğu

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Kaynak: İHA

Metin Kubilay, Dilovası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaz tatili öncesi, öğrencilerin ücretsiz tablet mutluluğu - Son Dakika

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