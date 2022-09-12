2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ders zili bugün çalıyor! 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak - Son Dakika
Üye Girişi

2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ders zili bugün çalıyor! 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak

12.09.2022 08:11

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından öğrenciler, bugün ders başı yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 2022-2023 eğitim öğretim yılına başlıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022-2023 eğitim öğretim yılına erken başladı. Bakanlık, bu yıl herkesi kapsayan bir okula uyum eğitimi programı geliştirdi. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 5- 9 Eylül'de uyum eğitimi aldı. Ortaokul ve liseye geçen öğrencilerin uyum eğitimi süreci de bugün başlayacak. Uyum çalışmaları, 16 Eylül'de sona erecek.

60 BİN TEMİZLİK PERSONELİ GÖREV YAPACAK

Okul temizliği de bu yıl erkene alındı. Normalde ekim ayında başlayan temizlik, ilk olarak eylülde yapıldı. Bunun için okullarda 60 bin temizlik personeli görevlendirildi.

SINIFTA MASKE ZORUNLU DEĞİL

Öte yandan yeni eğitim öğretim yılında sınıflarda maske takma zorunluluğu olmayacak. Maskeler, isteyen öğrenci ve öğretmenlere okul yönetimleri tarafından ücretsiz dağıtılacak.

136 MİLYON YARDIMCI KAYNAK

Eğitim yılı hazırlığı kapsamında okullara 3,1 milyar liralık bütçe gönderildi. 1 Eylül'de 20 bin öğretmenin daha ataması yapıldı. Ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra 136 milyon yardımcı kaynak da öğrencilerin sıralarına koyuldu. Yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin yapacağı tek şey derslere odaklanmak. Bu sene ayrıca 1.450 yeni anaokulu ve 10 bin 200 ana sınıfı açıldı. Bakanlık, yıl sonuna kadar 3 bin anaokulu hedefinin üzerine çıkmayı planladığını açıkladı. Aktif kullanılmayan 800 köy okulu yaşam merkezine dönüştürüldü. Bu sayı da üç ay içinde 6 bin 970'e çıkarılacak. MEB, Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi'ni de hızlı bir şekilde yürütüyor. Proje kapsamında 16 bin 361 kütüphane yapıldı, kitap sayısı 80 milyona ulaştı.

İLK ARA TATİL 14-18 KASIM'DA

Öte yandan, ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. Öğrenciler için 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ders zili bugün çalıyor! 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak - Son Dakika


Son Dakika
08:11 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ders zili bugün çalıyor! 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak
07:56 Çetelerin gözü gençlerde! Kart bilgilerini alıp paraları yurt dışına kaçırıyor, kara para aklıyorlar
06:48 Adana'da arkadaşının ofisinde av tüfeğiyle saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti
01:59 Oyuncu Berker Güven ile 14 yaş büyük sevgilisi Nihal Yalçın arasında romantik anlar! Öpücüklere boğdu
01:28 Osmaniye'de iki aile arasındaki tartışmada tüfekler ateş aldı: 2 ölü, 3 yaralı
00:44 Kuzey Amerika'nın en nadir yılanı, 4 yıl sonra ilk kez ortaya çıktı!
00:29 Ahmet Çakar, Gomis'in fotoğrafına öyle bir zum yaptı ki sosyal medya ayağa kalktı: Utanmıyor musun
00:14 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan-Miçotakis gerilimi hakkında ilk açıklama: İkisinin de oyları düşüyor, popülist savaş kartına oynuyorlar
00:11 Meteoroloji'den kritik açıklama! Aralarında İstanbul'un da bulunduğu 17 ilimiz için sarı kodlu uyarı geldi
00:09 Enes Ünal frikik golüyle maça damga vurdu! Getafe, sahasında Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 08:24:46. #1.12#
SON DAKİKA: 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ders zili bugün çalıyor! 19 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement