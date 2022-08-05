Bodrum'a çalışmaya gelen genç 1 aydır kayıp - Son Dakika
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Bodrum'a çalışmaya gelen genç 1 aydır kayıp

05.08.2022 13:33

Yaz tatilinde çalışmak için geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaybolan 26 yaşındaki hukuk öğrencisi Vedat Altun, en son görüldüğü bölgede çok sayıda ekibin katılımı ile didik didik aranıyor.

Yaz tatilinde çalışmak için geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaybolan 26 yaşındaki hukuk öğrencisi Vedat Altun, en son görüldüğü bölgede çok sayıda ekibin katılımı ile didik didik aranıyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıfta okuyan ve yaz döneminde Bodrum'a çalışmaya gelen 26 yaşındaki Vedat Altun isimli genç, 6 Temmuz günü Torba Mahallesi'nde çalıştığı otelden "Hava almaya çıkıyorum" deyip bir daha otele dönmedi. Bipolar rahatsızlığı olan Altun'un en son Torba Kavşağı'nda görüldüğü öğrenildi. Ailesi ve yakınları, Torba Kavşağı'nda stant açıp nöbet tutmaya başladı. Ailesi ve yakınlarının aldıkları bir duyum üzerine İzmir'in Çeşme ilçesine gittikleri öğrenildi. Bugün çok sayıda ekibin katılımı ile Torba ve Kızılağaç bölgesinde arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmasına Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş, trafik, istihbarat, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dron ve kadavra köpeği destek veriyor. Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma ekibinin de katıldığı çalışmalara, polis, AFAD, UMKE ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekibi de katkı sağlıyor. Ekipler, geniş bir bölgede çalışma yapıyor. Arama kurtarma çalışmalarına ayrıca havadan helikopterle de destek verildiği bildirildi. - MUĞLA

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Çalışmalara helikopterli destek Çalışmalara helikopterli destek Bodrum'da ünlü isimlerin sahne aldığı mekan yıkılıyor Bodrum'da ünlü isimlerin sahne aldığı mekan yıkılıyor
Kaynak: İHA

Hukuk Fakültesi, Vedat Altun, Erzurum, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'a çalışmaya gelen genç 1 aydır kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'a çalışmaya gelen genç 1 aydır kayıp - Son Dakika
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