Son Dakika Haberleri: Yaz tatilinde denizin mavisine doğanın yeşiline doydular
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Yaz tatilinde denizin mavisine doğanın yeşiline doydular

1 saat önce

Bağcılarlı öğrenciler 3 aylık yaz tatilini Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve 5 yıldızlı otel konforundaki Kefken Yaz Kampı'nda geçirdi.

Yaz tatilinde denizin mavisine doğanın yeşiline doydular, System.String[]

Yeşil ile mavinin buluştuğu noktada kamp ateşini yakan 1056 genç, bir yandan eğitici aktivitelere katıldı bir yandan da deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

9 Eylül sabahı çalacak zille start verilecek olan 2019-2020 Eğitim Öğretim sezonunun başlamasına sayılı günler kala öğrencilerin yaz tatili sona erdi. 3 aylık süreçte öğrencilerden kimi ailesiyle memleketine kimi de tatil beldelerine gitti. Bağcılar'da kalan öğrenciler ise yaz tatilini Bağcılar Belediyesi'nin sunduğu Kefken Gençlik Kampı'nda dolu dolu geçirdi.

Bu amaçla karnelerini aldıktan sonra kaydını yaptıran 15-22 yaş arasındaki 1056 genç, farklı tarihlerde 6 grup halinde Kefken Kampı'na götürüldü. Uzun ve yorucu bir eğitim döneminden çıkan öğrenciler, evlerinden uzakta, modern ve donanımlı tesislerde ağırlandı.

BURADA ÖZGÜR ORTAMDA HAYALLERİNİ YAŞADILAR

Maviyle yeşilin kesiştiği noktada kurulan kamp alanında öğrenciler voleybol, basketbol, futbol oynarken; badminton, masa tenisi, paintbol, kürek, oryantiring ve okçuluk gibi aktivitelere katıldı. Kişisel gelişim eğitimi de alan gençler, kamp sayesinde kendilerini tanıma, potansiyellerinin farkına varma, birlikte yaşama sanatı ve ahlakı kazanma fırsatı buldu. Gündüz deniz, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkaran öğrenciler akşam da yapılan etkinliklerle arkadaşlık bağlarını güçlendirdiler.

Çocukların tadı damaklarında kalan bir tatil hizmeti sunduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Gençlerimiz Kefken Kampımızda çok güzel bir tatil dönemi geçirdiler. Burada özgür ortamda hayallerini yaşadılar. Bir yandan eğlenirken bir yandan da hem sosyalleşti hem de unutulmaz arkadaşlıklar kurdular. Gelecek yıl da aynı şekilde öğrencilerimizi ağırlayacağız" dedi.

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:57 Kaynak: Bültenler
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