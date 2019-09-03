Son Dakika Haberleri: Yaz tatilinde GASMEK kurslarına ilgi
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Yaz tatilinde GASMEK kurslarına ilgi

3 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (GASMEK), 2019 yaz tatilinde de Gazianteplilerin uğrak yeri oldu.

Yaz tatilinde GASMEK kurslarına ilgi, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (GASMEK), 2019 yaz tatilinde de Gazianteplilerin uğrak yeri oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, GASMEK, yaz kursu döneminde 30 farklı alanda 400 branşta 22 bin 280 öğrenci ve kursiyere eğitim verdi.

Yaz dönemi kurslarında binlerce genç ve yetişkine ulaşan merkez, hayata yeni bir pencere açtı.

GASMEK, sanat ve meslek kurslarının yanı sıra, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'yla Liselere Geçiş Sınavı'na yönelik gençlere açtığı etüt kursları, yepyeni başarı hikayeleri yazdı.

Gaziantepliler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan GASMEK, yaz döneminde yetişkinler için 400 farklı dalda eğitim verdi, sanat ve meslek kurslarında 16 bin 226, etüt kurslarında ise 6 bin 54 kişiye ulaştı.

33 merkezde faaliyet gösteren kurslarda katılım ve sertifika belgesi almaya hak kazanan 22 bin 280 kursiyer ve öğrenci, geleceğe daha emin adımlarla yürüyecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:36 Kaynak: AA
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