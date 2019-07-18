Yaz tatilinde okuduğunuz kitapları hep hatırlamak için

Tudem Edebiyat'ın 7-12 yaş arasındaki çocuklar için hazırladığı Kitap Günlüğüm, genç okurların okuduğu kitapları ve onlarla ilgili güzel ayrıntıları unutmaması için tasarlanmış. Kitap Günlüğüm'de okunan kitaplara dair yorumların yanı sıra kitabın en sevilen cümlesi ya da yazarıyla tanışılırsa ona söylenmek istenen şeylerin not edilebileceği alanlar yer alıyor. Ayrıca, okunan kitabın kapağı yeniden tasarlanabiliyor ve kitaba puan verilebiliyor. Her sayfası özel olarak resimlendirilmiş günlükte yer alan ayırıcı sayfalar, okuma eylemi ve kitaplar hakkında pek çok ilginç bilgi de sunuyor.

Kitapseverlerin yaz tatilinde başucundan eksik etmek istemeyeceği bir diğer günlük ise Delidolu markasının yetişkin okurlar için hazırladığı Okuma Günlüğü. Kitapseverlerin okuduğu kitaba dair unutmak istemediği ayrıntıları, yorumları, anahtar sözcükleri, alıntıları ve onlarda uyandırdığı çağrışımları not edip yıllar boyunca saklayabilmesi için tasarlanan bu sade ve kullanışlı günlük, aynı zamanda okuma yolculuğundaki rotaları adım adım izlemek için yeni bir zemin sunuyor. Okuma Günlüğü, sayfa aralarında Tim Parks'tan Ricardo Piglia'ya George Saunders'tan, Terry Pratchett'a farklı yazarların okuma ve yazma üzerine kaleme aldıkları kısa metinlere de yer veriyor. Böylece okumanın pasif bir eylem olmadığının bir kez daha hatırlatıldığı günlükte yol alan okurlar, etkin bir okur olabilmenin ayrıcalığını yaşıyor.

Özgün tasarımı ve ciltli baskısıyla dikkat çeken Okuma Günlüğü, okurların başucundan eksik etmeyeceği ve yıllar sonra okurun seyir defteri olarak belki de kitap gibi okuyacakları bir miras aynı zamanda.