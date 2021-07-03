Yaz tatilinin başlamasıyla yollara akın ettiler: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika

Yaz tatilinin başlamasıyla yollara akın ettiler: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu arttı

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar, yaz tatilini memleketlerinde veya tatil lokasyonlarında geçirmek için yollara akın etti.

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi sona erdi. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar, yollara akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan 'kilit kavşak'ta, trafik yoğunluğuna neden oldu. Saat 19.00 itibari ile oluşan yoğunluk, gece saatlerine kadar sürdü. Ankara- Samsun, Kırıkkale- Kayseri kara yolunda zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Trafikteki araç yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.