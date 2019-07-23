Son Dakika Haberleri: Yaz tatillerini okulda çalışarak geçiriyorlar
Son Dakika Güncel Haber

Yaz tatillerini okulda çalışarak geçiriyorlar

15 dakika önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, yazın okullarında çalışarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Yaz tatillerini okulda çalışarak geçiriyorlar, System.String[]
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, yazın okullarında çalışarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.
Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrenciler, yazın okullarında çalışarak para kazanıyor.
Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaçları doğrultusunda üretim yapan öğrenciler, hem mesleki açıdan kendilerini geliştiriyor hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor.
Okul müdürü Nuri Caner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin aile ekonomilerine katkıda bulunduklarını söyledi.
Öğrencilerin yaptıkları çalışmalarla mesleki becerilerini de geliştirdiklerini kaydeden Caner, "Elektrik ve elektronik bölümünden 26 öğrenci imalat çalışmalarını sürdürüyor. Tüm çalışmalarımızı okulumuz atölyelerinde yapıyoruz. Laboratuvarlarda deneylerde kullanılmak üzere 5 bin güç trafosu imal edeceğiz. Anaokullara 3 bin eğitim seti imal edeceğiz. Ayrıca görme engelliler için özel daktilo yapacağız. Yine okulumuz atölyelerinde Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyacı olan masa, sıra, sandalyeleri de imal ediyoruz." diye konuştu.
Meslek Lisesi, Beypazarı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 07:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç kadın ayrılmak istediği nişanlısı tarafından katledildi! Ankara'da 'avcı kız' operasyonu: 125 gözaltı KESK, zam talebini açıkladı Kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 20:07:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yaz tatillerini okulda çalışarak geçiriyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]