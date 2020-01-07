Yaz turizminin merkezi Kaş'ta karla mücadele çalışmaları - Son Dakika
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Yaz turizminin merkezi Kaş'ta karla mücadele çalışmaları

6 saat önce

Antalya'da yaz turizminin gözde turizm merkezlerinden Kaş ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yaz turizminin merkezi Kaş'ta karla mücadele çalışmaları, System.String[]

Antalya'da yaz turizminin gözde turizm merkezlerinden Kaş ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kaş Belediyesi ekipleri karla kaplı yolların temizliği ve ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için gerekli iş makineleriyle sahaya çıktı.


Antalya'da hafta sonu yüksek kesimlerde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı nedeniyle mahalle yollarını sürekli açık tutmak ve olası sorunları ortadan kaldırmak için Kaş Belediyesi ekipleri karla mücadele ediyor. Yüksek kesimlerde sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışına müdahale ederek, yolları açık tutmaya çalışan ekipler, yoğun mesai harcıyor.


Kaş'ın Gömbe Mahallesi'nde yoğun kar yağışı sonucu yol ulaşıma kapandı. Gömüce mevkisinde yaklaşık 40 santime ulaşan kar nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, bazı sürücüler de Kaş istikametine geri dönüyor. Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yağışın olduğu yerleşim merkezlerinde özellikle Gömbe ve Sütleğen başta olmak üzere 20 mahallede belediye ekiplerinin sahada karla mücadele çalışmasını kesintisiz yürüttüğünü söyledi.


Vatandaşların bu süreçte herhangi bir sorun yaşamaması için sahada olacaklarını belirten Başkan Mutlu Ulutaş, "Bölgemizde aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte belediyemiz ekipleri teyakkuza geçti. Bu süre içinde ulaşımın ve günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi için ekiplerimiz yollarda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Bir yandan kar yağıyor, bir yandan biz giderek gerekli ekipmanlarla kar mücadelemize devam ediyoruz. İstiyoruz ki, vatandaşımız mağdur olmasın" dedi. - ANTALYA

Kaş Belediyesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:33 Kaynak: İHA
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