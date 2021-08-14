Yaz üniforması: Rahat ve şık takımlar

Tiril tiril takımlar sıcak günlerin kurtarıcıları. Yaz takımı deyince aklınıza hemen pantolon-ceketler gelmesin; zira neşeli, rahat ve gündelik kıyafetlerden bahsediyoruz. Keten şort üstüne keten bluzlar, eğlenceli desenlerle süslü gömlek ve pantolonlar, mini etekli ve crop üstlü seçenekler...

Takım halinde kullanıldığında elbise ya da tulum giyilmişçesine şık bir illüzyon yaratan bu takımların en kullanışlı yanlarından biri, parçaların ayrı ayrı da kullanılabilmesi. Böylece birçok farklı opsiyon yaratma imkanı doğuyor.

Stil ikonlarının da sıklıkla kullandığı bu parçalar, birçok markanın yaz koleksiyonuna girmeyi başardı. Hem kolay hem de havalı bir görünüm vaat eden yaz takımları arasından kendi stilinize uygun alternatifleri kolayca bulabilirsiniz.

'Bu bununla oldu mu' diye düşünme zahmetinden sizi kurtaracak yaz takımları arasından favorilerimizi seçtik.

ÜNLÜLERDEN İLHAM ALALIM

Ünlü süper model Kendall Jenner, dikkat çekici renklerde yaptığı seçimleri hem gündelik hem de gece stillerine adapte ediyor.

- Genç şarkıcı Dua Lipa da takımları seven isimlerden. Özellikle mini etekli ve crop üstlü olanlar onun tarzına çok yakışıyor.

Yaratıcı olmayı seviyorsanız, stil ikonu Lucy Williams'ın kombinleri size ilham verebilir. Ünlü 'influencer' farklı desenleri bir arada kullanmaktan çekinmiyor.

Yaz takımlarını seven bir başka stil ikonu da Rachel Araz Kiresepi. Mor pantolon ve bluz takımıyla oluşturduğu kombini çok sevdim. Hasır şapkayla bir araya getirerek görünümüne bohem bir dokunuş eklemiş.

HER TARZA UYGUN

Sportif bir tarzınız varsa bu çizgili takım size göre. Twist, üst 118 lira, alt 118 lira

Ofiste rahatlıkla kullanacağınız bir takım... Coloreve, üst 460 lira, pantolon 540 lira

Çiçekli takımlar neşeli havasıyla her yaz çok seviliyor. NetWork, üst 162 lira, alt 195 lira

Gündelik stillerinizde dikkat çekmenizi sağlayacak. Mango, üst 239.99 lira, alt 249.99 lira

Sandalet ve hasır şapkayla tamamlayın. Mudo, üst 99.99 lira, şort 139.99 lira

Yazın gözde renklerinden biri olan pembeyi üstünüzde taşıyın. Trendyolmilla, 101.99 lira

Markanın imzası haline gelen pantolonlara aynı desenli bluzlar eşlik ediyor. Tiny, üst 200 lira, alt 300 lira

Boxer şort ve oversize (bol kesim) gömlek takımlar çok popüler. H&M, gömlek 179 lira, şort 99.99 lira

Kumaşı ve rahat tasarımıyla bu takım üniformanız haline gelebilir. Zara, üst 199.95 lira, alt 259.95 lira