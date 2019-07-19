Son Dakika Haberleri: Yaz yağmurları ara veriyor, sıcaklık yükseliyor
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Yaz yağmurları ara veriyor, sıcaklık yükseliyor

1 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiye göre, hava sıcaklığının batı ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiye göre, hava sıcaklığının batı ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Ege ve Akdeniz'de sıcaklık artarken, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleriyle Akdeniz'in Toroslar mevkisinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Buna göre hafta sonu sıcaklığın İstanbul'da 29, Ankara'da 28, İzmir'de ise 33 derece olacağı tahmin ediliyor.
(İHA)
Yaz yağmurları ara veriyor, sıcaklık yükseliyor
Doğu Karadeniz, Akdeniz, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:30 Kaynak: İHA
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