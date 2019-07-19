Yaz yağmurları ara veriyor, sıcaklık yükseliyor
1 saat önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiye göre, hava sıcaklığının batı ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:30 Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiye göre, hava sıcaklığının batı ve güney kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Ege
ve Akdeniz
'de sıcaklık artarken, Doğu Karadeniz
'in kıyı kesimleri, Samsun
, Ordu
ve Tokat
çevreleriyle Akdeniz'in Toroslar
mevkisinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Buna göre hafta sonu sıcaklığın İstanbul
'da 29, Ankara
'da 28, İzmir
'de ise 33 derece olacağı tahmin ediliyor.
(İHA)
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