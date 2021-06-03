Klavye ile başladığı müzik yolculuğuna gitarla devam eden, müzikal ve film müzikleri ile adından söz ettiren Olcay İncirci, Yana Yana albümüyle müzik piyasasına giriş yaptı.
Albümün çıkış sürecini "Günü geldiğinde, inandığım şarkılarla bir albüm yapmayı hep istiyordum. Kıymetli Alpay Ünyaylar, Yana Yana'yı çalıştığında zamanı geldiğini anladım ve stüdyoya girdim. Ardından klip geldi. Şimdi daha geniş kitlelerle buluşmaya hazır, sözleri ve müziği ile dillere düşeceğine inandığım şarkımla, müzik dünyasına kalıcı bir merhaba demek istiyorum." sözleriyle özetledi.
Yapımcılığını Alpay Ünyaylar'ın üstlendiği albümün klibi filmleri aratmayan bir senaryoyla çekildi.Pro Ünyaylar ve İstanbul Music Pictures ortaklığı ile müzik piyasasına giren albüme, dijital müzik marketlerinden ve online müzik kanallarından ulaşmak mümkün.
OLCAY İNCİRCİ
''YANA YANA''
Yapım: Pro Ünyaylar – İstanbul Music Pictures
Söz-Müzik: Alpay Ünyaylar
Düzenleme: Alpay Ünyaylar
Gitar: Dinçer Öztürk
Ney: Türker Dinletir
Bas Gitar: Salih Akın
Yaylı Grubu: Gündem
Saksafon: Aliş Bergamalı
Piyano: Alpay Ünyaylar
Trompet: Hüseyin Alper Ünyaylar
Vokal: Doğa Ünyaylar – Olcay İncirci
Mix: Mert Akyürek
Mastering: Tygo Mass
Klip Yönetmeni: Fatih Aslan
Akustik Klip Yönetmeni: H. Alper Ünyaylar
Instagram: @incir_olcay
Kaynak: Bültenler
Son Dakika › Kültür Sanat › Yaza Damgasını Vuracak Albüm 'Yana Yana' Geliyor - Son Dakika