Yaza Hazır Mısınız?

Bahar ayının enerji dolu havası ile birlikte yaza yenilenerek girmek isteyenler estetik operasyonlarına başvuruyor.

Yaklaşan tatil planları ve deniz sezonun açılmasına az bir zaman kala kadınlar estetik operasyonlarını daha fazla yaptırmaya başlıyor. Bahar aylarında en çok yaptırılan operasyonların başında ise meme estetik cerrahisi ve vücut şekillendirme geliyor.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Zekeriya Kul: "Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte estetik ameliyatlar için tarafımıza başvuran hastaların sayısı da gittikçe artıyor. Yaza istedikleri bir görünümle girmek isteyenlere meme büyütme & küçültme, meme dikleştirme ve liposuction işlemlerini daha fazla uyguluyoruz. Fit bir görünüm ile yaza girmek isteyenler liposuction ve karın germe ameliyatı da talep ediyor. Karın, sırt, kalça ve bel bölgelerinde yağ birikimi fazla olanların tercihi ise liposuction oluyor. Vücut şekillendirmede en fazla başvurulan bu yöntemde ise son dönemde High Definition Liposuction adı verilen cerrahi konsept dikkat çekiyor. Bu yöntemde hastalarımız hem yağlarından kurtuluyor hem de atletik bir karın görünümüne sahip oluyor. Hızlı kilo alıp vermeler sonrasında karın derisinde çatlak ve gevşeklik olanlara ise karın germe ameliyatı öneriliyor. Son dönem trendleri arasında yer alan karın germe ameliyatı ile liposuctionın birlikte kullanıldığı lipoabdominoplasti ameliyatı ise özellikle sigara içen hastalarda daha güvenli bir ameliyat imkanı sunuyor." dedi.