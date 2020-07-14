Yazar Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün sosyal medya hesabı üzerinden "Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu'nu kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL - Yazar Adalet Ağaoğlu 91 yaşında hayatını kaybetti. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü sosyal medya hesabı üzerinden," Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu'nu kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Başımız sağolsun" ifadeleri kullanıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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