Son Dakika Haberleri: Yazar Ahmet Ümit, Mersin'de okurlarıyla buluştu
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Yazar Ahmet Ümit, Mersin'de okurlarıyla buluştu

6 saat önce

Yazar Ahmet Ümit, Mersin'de bu yıl 5'incisi düzenlenen "CNR Mersin Kitap Fuarı"nda okurlarıyla bir araya geldi.

Yazar Ahmet Ümit, Mersin'de okurlarıyla buluştu, System.String[]

Yazar Ahmet Ümit, Mersin'de bu yıl 5'incisi düzenlenen "CNR Mersin Kitap Fuarı"nda okurlarıyla bir araya geldi.

CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen imza gününe katılan Ümit, okuyucuları için yeni romanı "Aşkımız Eski Bir Roman"ı imzaladı.

Yoğun ilginin olduğu etkinlikte Ümit, hayranlarıyla sohbet etti.

Fuar kapsamında ağırlanan Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ da okurlarıyla buluştu.

Çığ'a "Yaşam Boyu Öğretmenlik Ödülü" verildi.


Çok sayıda imza günü ve söyleşilerin yapılacağı "CNR Mersin Kitap Fuarı", 1 Aralık'a kadar gezilebilecek.

Mersin, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:26 Kaynak: AA
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