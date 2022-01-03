Yazar Ahmet Yıldırım Beypazarı'nda çocuklarla buluştu - Son Dakika

Şair ve Yazar Ahmet Yıldırım, Beypazarı'nda öğrencilerle buluştu.

"Faruk Kefelioğlu İlkokulu Kitap Okuyor" projesi kapsamında öğrenci-yazar buluşmasına katılan Yıldırım, çocuklara kitap okumalarını ve okuduklarını anlamalarını tavsiye etti.

Öğrencilere kitapları ve yazarlığa nasıl başladığını anlatan Yıldırım, söyleşi sonunda kitaplarını imzaladı.

Yıldırım, şunları söyledi:

"Çok güzel bir söyleşi oldu. Öğrenciler mutlu, ben mutlu. Beni sıcacık bir ilgiyle karşılayan okulumuzun değerli yöneticilerine, saygıdeğer öğretmenlerimize, sevgili öğrencilerimize ve projeye emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyorum."

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