Yazar Akpınar: "Evde kalmak avantaja çevrilebilir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yazar Akpınar: 'Evde kalmak avantaja çevrilebilir' - Son Dakika

Yazar Akpınar: "Evde kalmak avantaja çevrilebilir"

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehirli Yazar Tolga Akpınar, korona virüs nedeniyle evde olmanın avantaja çevrilebileceğini söyledi.

Yazar Akpınar:

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehirli Yazar Tolga Akpınar, korona virüs nedeniyle evde olmanın avantaja çevrilebileceğini söyledi.


Korona virüs nedeniyle vatandaşların evde geçirdiği sürede kendilerini geliştirebileceğini ifade eden Yazar Akpınar, "Sosyal bir toplum olmamıza rağmen kitap okumayı ve film izlemeyi ihmal ediyoruz. Aslında yaşanılan bu süreç bizim için bir avantaja dönüşebilir. Evde olma süreci ile kendimizi geliştirebiliriz. Devletin aldığı tedbiri kişisel gelişimle aydın bir insan olarak daha iyi anlayabiliriz. Çünkü; alınan her tedbir bizim kendimiz için alınan tedbirler. Kitap okumayı ve film izlemeyi tavsiye ediyorum. Yapılacak etkinlikler, güncel sorunlardan uzaklaşıp kendi içimize dönmemize de yardımcı olacak" dedi.


Kendisine "evde ne yapılabilir?" sorunun sürekli sorulması üzerine tavsiye kitap ve film derlemesi yaptığını anlatan Akpınar, "Yazar, olmanın verdiği etki ile sosyal medya üzerinden evde kalma sürecinde yapılacaklar ile ilgili sorular geliyor. Özellikle okunması gereken kitaplar noktasında sorular var. Gelen sorular üzerine derleme yapma düşüncesine kapıldım" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Akpınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:49 Kaynak: İHA

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