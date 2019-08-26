Son Dakika Haberleri: Yazar Ali Bozkurt'un son kitabı "Farklı Dünyalar" çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Yazar Ali Bozkurt'un son kitabı "Farklı Dünyalar" çıktı

50 dakika önce

Eğitimci Yazar Ali Bozkurt'un dokuzuncu kitabı olan "Faklı Dünyalar" isimli romanı çıktı.

Yazar Ali Bozkurt'un son kitabı

Eğitimci Yazar Ali Bozkurt'un dokuzuncu kitabı olan "Faklı Dünyalar" isimli romanı çıktı.


Meçhul bir arkadaşa atfen yazılmış olan romanda 1970'li yılların siyasal, ekonomik ve toplumsal atmosferi gözlemleniyor. "Faklı Dünyalar" kitabında, lise son sınıf dört kız öğrencisinin başlarından geçen ve sinemadan edebiyata, sanattan siyasete, dostluktan ihanete kadar hayatın her alanına dair düşüncelerini konu ediniyor.


Yazar Ali Bozkurt, "Farklı Dünyalar" isimli romanında, roman kahramanlarının ağzından hem gençlere, hem ailelere, hem siyasetçilere, hem iş adamlarına hem de toplumun bütün kesimlerine nasıl davranmaları ve sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda neler yapmaları konusunda çok ciddi önerilerde bulunuyor. - ADIYAMAN

Avusturya Türk Federasyonu, Ali Bozkurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Uzaydaki ilk suçu' işlediği iddia edilen astronottan açıklama: İddialar gerçeği yansıtmıyor
F-35 krizi sürerken Rusya'dan Erdoğan ve Su-35 savaş uçağı açıklaması Kıdemde "25 yıl ve 4500 gün şartı"na takılmamak için kritik tarih 8 Eylül 1999! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Çok yakında kara birliklerimiz girecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 14:35:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yazar Ali Bozkurt'un son kitabı "Farklı Dünyalar" çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]