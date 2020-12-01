Yazar Asım Gültekin adına cami yaptırılacak - Son Dakika

Yazar Asım Gültekin adına cami yaptırılacak

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin adına ilçede cami yaptırılacağını bildirdi.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, gazeteci, yazar ve eğitmen Asım Gültekin adına ilçede cami yaptırılacağını bildirdi. Öztürk, gazetecilere, Taşova ilçesinde dünyaya gelen, edebiyat alanında önemli çalışmalar yapan yazar Gültekin'in ismini yaşatmayı ve unutturmamayı amaçladıklarını söyledi. Gültekin'in hatırasının yaşatılacağını dile getiren Öztürk, "Doğu Mahallesi halkına hitap edecek caminin protokolünü Kaymakam Mustafa Berk Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ve Taşova İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı Ömer Faruk Gültekin ile imzaladık ve inşasına en kısa sürede başlayacağız." dedi. ??????????????

Son Dakika

Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Tekirdağ ve Edirne'de birçok mahalle beyaza büründü

Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir

Son Dakika! Bahçeli'den "Ordu Katar'a satıldı" diyen CHP'li Başarır'a sert tepki: Silahlı kuvvetlere zilletin lekesi sürülemez

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 454 liradan işlem görüyor

Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım

21 yıl hapis cezasıyla aranan suçlu simit satarken yakalandı: Nereden bileyim arandığımı

Putin'in "Benim kızım da oldu, yan etkisi" yok dediği Sputnik V aşısını olan 20 kişi koronaya yakalandı

Kasığından vuruldu, zanlılar tahliye edilince isyan etti: 136 dikişim var, adalet bu mu?