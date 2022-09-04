İSTANBUL-ÖMER TUĞRUL İNANÇER'İN SEVENLERİ, PİR NURETTİN CERRAHİ TEKKESİ'NE GELDİ

YAZAR, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer İstanbul 'da hayatını kaybetti. İnançer'in ölüm haberini alan sevenleri, Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'ne geldi.

Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi tekkesinin son postnişini olarak bilinen Ömer Tuğrul İnançer(76) gece saatlerinde hayatını kaybetti. Türk Tasavvuf Musikisin ve Folklorunu Arama ve Yaşatma Vakfı'nın 1999'dan itibaren Başkanlığını yapan İnançer'in sevenleri Fatih Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nde bir araya geliyor. İnançer'in cenazesinin yarın Fatih Camii'nde İkindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Türk Tasavvuf Musikisin ve Folklorunu Arama ve Yaşatma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Hakan Alban, " Türk Tasavvuf Musikisin ve Folklorunu Arama ve Yaşatma Vakfı Başkanlığını yapan büyüğümüz Ömer Tuğrul İnançer'i dün gece ahirete göçmüştür. Tuğrul bey uzun yıllardır Türk kültürüne hizmet etmiştir. Ülkemiz ve İslam dünyası için büyük bir kayıptır. Onun uğrunda çalıştığı, gayret ettiği kültürel değerler için bizler ve vakfımız çalışmaya devam edeceğiz. Onun bize çizdiği yoldan devam edeceğiz" dedi.

- İstanbul