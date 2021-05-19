Yazar Ayla Ağabegüm, "Kültür Sanat Gündemi" programında gelenek ve kültür ilişkisini anlattı Açıklaması - Son Dakika

Yazar Ayla Ağabegüm, "Kültür Sanat Gündemi" programında gelenek ve kültür ilişkisini anlattı Açıklaması

19.05.2021 09:55
Yazar Ayla Ağabegüm,

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen "Kültür Sanat Gündemi" programına yazar ve edebiyatçı Ayla Ağabegüm konuk oldu.

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen "Kültür Sanat Gündemi" programına yazar ve edebiyatçı Ayla Ağabegüm konuk oldu.

Gazeteci-yazar Muhammed Safa Ulusoy'un yönettiği "Gelenek ve Kültür" başlıklı etkinlik, belediyenin YouTube hesabında yayınlandı.

Uzun yıllardır süren yazarlık hayatında, deneme, hikaye ve şiir alanında eserler üreten Ağabegüm gelenek ve kültür ilişkisini anlattı.

Ağabegüm, babasının Harputlu, annesinin İstanbullu olmasından dolayı şanslı olduğunu belirterek, "İki ayrı şehrin bütün kültür özelliklerini taşıyan yerlerde büyüdüm. Anadolu'yu tanımak çok güzeldi. Kültür öyle bir şey ki, bir nehir gibi akıp gidiyor. Durmuyor devamlı fakat hep güzellikler akıp gidiyor oradan. Hatırladığım zaman babamı hatırlarım, onun şiir okumasını. Öyle bir muhitte öğretmen akrabalarla büyüdüm. Daha sonraki yıllarda da büyük şans benim Türk edebiyatıyla tanışmam." dedi.

Kültür akıp giderken onu temsil edenlere öncü olanların büyük önemi olduğunu ifade eden Ağabegüm, edebiyat çevrelerinde karşılaştığı büyük edebiyatçıların hemen hepsinin hayatında Müslüman Türk olmanın bütün özelliklerini taşıdığını söyledi.

"Ben bu kültürün muhafızıyım, sorumlusuyum"

Ağabegüm, iyi bir hikayecinin etrafındakilere dikkat etmesi gerektiğini kaydederek, "Her şeye dikkatle bakmalı. Bana ne dememeli. Ben bu kültürün muhafızıyım, sorumlusuyum." diye konuştu.

Gelenekle kültürün kendiliğinden birbirine bağlı olduğunu dile getiren Ağabegüm, şöyle devam etti:

"Geleneklerin önemi herkese göre farklı ama kültürle birleştiği zaman, o değerli yazarları gördüğümüz zaman, geleneğin ne olduğunu anlayabiliyoruz. Ben hocalarımın kızıp bağırdığını hatırlamıyorum. Hangi gelenekle yapıyorlardı bunu? İslami gelenekle. Şimdi her yerde insanlar birbirine bağırıyorsa dönüp sormalı, 'Bu benim geleneğim değil neden bağırıyorum?' diye. O zaman sakinleşeceğiz. Gelenek ve kültürün içerisinde bir de iyi yetişmiş olmak gerekiyor. Bu da yetmiyor. İyi yetiştiğiniz zaman doktor, öğretmen, siyaset adamı oluyorsunuz ama derviş gönüllü, Yunus gönüllü değilseniz, o zaman iyi yetişmiş eleman olmuyorsunuz. Sadece konumunuzda konuşan, yapan oluyorsunuz. Ama gönlü Yunus gibi olunduğu zaman o iyimserlikle ilgili olan gelenek devam ediyor. Onun için hepsi iç içe. Birbirinden ayırmak gerekmiyor."

Ağabegüm, geleneğin içine her şeyin dahil edilebileceğini, oturma, kalkma, yeme, içme, düşünce sistemi, okuma alışkanlıkları, arkadaşlar ve çevrenin gelenekle alakalı olduğunu dile getirdi.

Gelenekten ayrıldığında "Bana ne?" anlayışının ortaya çıktığına dikkati çeken Ağabegüm, "O ortaya çıktığı zaman da günlerin ayların içerisinde hep bir kopuş oluyor. O zaman başka insanlara benziyoruz. Başka insanlar demeyelim de başka milletlere benzemiş oluyoruz. Bir derdiyle dertlenmiyorsak eğer, o üzüntü bizim üzüntümüz olmuyorsa, çünkü geleneğimizde bu var, komşunuz açken siz tok yatamazsınız, ben o zor günlere hazırlıklı olmalıyım. 'Benim var' dememeliyim. 'Hayır, benim değil, bana verilmiş o yüzden paylaşacağım' demeliyiz. Bizim geleneğimiz her haliyle güzel ama gelenekten istifade etmek için de kültür eserlerine ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Programın "Gelenek ve Kültür" başlıklı söyleşisinin tamamı Fatih Belediyesi'nin YouTube hesabında izlenebilir.

Fatih Belediyesi, Edebiyat, ulusoy, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yazar Ayla Ağabegüm, 'Kültür Sanat Gündemi' programında gelenek ve kültür ilişkisini anlattı Açıklaması - Son Dakika


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