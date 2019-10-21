Son Dakika Haberleri: Yazar Aylin İşcan Yener, yeni kitabını imzalayacak
Son Dakika Güncel Yazar Aylin İşcan Yener, yeni kitabını imzalayacak

Yazar Aylin İşcan Yener, yeni kitabını imzalayacak

38 dakika önce

Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle adını duyuran Yazar Aylin İşcan Yener, ikinci kitabı "Acı Çekirdek"in imza günü için Adana'ye geliyor.

Yazar Aylin İşcan Yener, yeni kitabını imzalayacak, System.String[]

Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle adını duyuran Yazar Aylin İşcan Yener, ikinci kitabı "Acı Çekirdek"in imza günü için Adana'ye geliyor.


Adana Optimum'a gelecek olan Aylin İşcan Yener, Eylül ayında çıkan son eseri "Acı Çekirdek"in imza gününde Adanalılarla bir araya gelecek.


2017 yılının Aralık ayında çıkardığı ilk romanı "Ahmet" ile edebiyat dünyasına giriş yapan, düzenlenen sosyal sorumluluk projelerine verdiği katkıyla toplumsal sorunlara dokunan yazar Aylin İşcan Yener, hayattaki iniş çıkışlara, kadınların maruz kaldıkları zorluklara, yokuşlara, şiddete, baskıya ve tacize dikkat çektiği kitabı "Acı Çekirdek"i okurları için imzalayacak.


26 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'da, Optimum'un yemek katında bulunan bir mağazada düzenlenecek olan imza gününde Yazar Aylin İşcan Yener, sevenleriyle kucaklaşacak.


İmza gününde edebiyat severler; hem Yener ile fotoğraf çektirip sohbet etme imkanı da bulacaklar. - ADANA

Edebiyat, Aralık, Eylül, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:11 Kaynak: İHA
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