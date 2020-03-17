Yazar Barış Özkırış virüs salgınını 2 yıl önce kitabında yazdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yazar Barış Özkırış virüs salgınını 2 yıl önce kitabında yazdı - Son Dakika

Yazar Barış Özkırış virüs salgınını 2 yıl önce kitabında yazdı

6 saat önce

TÜM dünya korona virüs salgını ile mücadele ederken, hastalığın aşısı ya da tedavisinin ne zaman bulunacağı da merak konusu. Bilim insanları aşı çalışmaları için uğraşırken, virüsten dünyanın kurtulacağı zaman üzerine de çeşitli kehanetler gerçekleştiriliyor.

Yazar Barış Özkırış virüs salgınını 2 yıl önce kitabında yazdı, System.String[]
TÜM dünya korona virüs salgını ile mücadele ederken, hastalığın aşısı ya da tedavisinin ne zaman bulunacağı da merak konusu. Bilim insanları aşı çalışmaları için uğraşırken, virüsten dünyanın kurtulacağı zaman üzerine de çeşitli kehanetler gerçekleştiriliyor.

Astroloji uzmanı ve yazar Barış Özkırış da 2018 yılında yayınladığı "2020-2040: Aydınlanma Çağı" isimli kitaptaki kehaneti ile dikkat çekti. Özkırış, gezegenlerin dizilimine göre yaptığı astrolojik değerlendirmede 2020 yılında Çin'den yayılan bir salgın hastalığın dünyayı kasıp kavuracağını 2 yıl önce yazmıştı.

"2020 YILINDA BİR SALGIN HASTALIK DÜNYAYI KASIP KAVURABİLİR"

Jüpiter ile Satürn'ün kova burcunda en son kavuştuğu 1345 yılında, Çin'den başlayan ve Avrupa'ya yayılan kara veba salgının milyonlarca insanın ölümüne neden olduğunu belirten Özkırış, aynı gezegenlerin 2020 yılında da kavuştuğunu ve bu nedenle benzer bir salgın beklediğini ifade etti. Özkırış, kitabında şu sözlere yer verdi: "1333 yılında Satürn ile Plüton arasındaki karşıt açı ile eşzamanlı olarak Çin'de kara veba salgını başlamıştır. Satürn-Plüton kavuşumunun etkili olduğu 1348-1351 yılları arasındaysa Avrupa'da kara veba salgını milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuştur.  Kara veba salgını aynı zamanda 1345-1365 yılları arasındaki temel konsepti belirleyen Jüpiter- Satürn'ün kova burcundaki kavuşumu ile senkronize olmaktadır. 2020 yılında Satürn-Plüton kavuşumu ile Jüpiter-Satürn kavuşumun her ikisinin birden gerçekleşiyor olması oldukça manidardır. Bu bulgu 2020 yılında bir salgın hastalığın dünyayı kasıp kavuracağına işaret ediyor olabilir.

"TÜRKİYE'DE DOĞAL AFET"

Özıkırış kitabında 2020 yılında dünya çapında büyük bir savaş riskine ve doğal afetlerdeki artışa yönelik öngörülerde de bulunuyor. Türkiye'nin de 2020 yılından itibaren doğal afetlere ve savaşlara karşı daha temkinli olması gerektiğini vurgulayan Barış Özkırış'ın şu satırları dikkat çekiyor: "Jüpiter- Satürn kavuşumu, Türkiye astrolojik haritasının sekizinci evine denk gelmekte. 2020-2040 sürecinde, Türkiye'de doğal afetler, yabancı ülkelerle krizler yoluyla dönüşüm bağlamında önemli gelişmeler olabilir. Ayrıca 2020 yılındaki Plüton ile Satürn'ün Oğlak burcundaki kavuşumu, haritanın yedinci evine denk geldiği için, diğer ülkelerle ilişkiler bağlamında önemli krizler gündeme gelebilir, Türkiye kendisini bir savaşın içinde bulabilir."

Kitabının yanı sıra genel değerlendirmelerde de bulunan Barış Özkırış, sözlerine şöyle devam etti; "Satürn 22 Mart'ta Kova burcuna geçecek. Kova burcu teknoloji ve bilimsel buluşlarla da ilgili olduğu için bir aşının bulunmasını umut ediyorum. Ancak Türkiye'nin astrolojik haritasının 8'inci evi Kova ile ilgili olduğu için ulusal güvenliği tehdit eden durumlar, doğal afetler olabilir. Deprem ve deprem sonrası için planlamaya ihtiyaç var. Eğer karantina oluşursa; ekonomik krizler ve dış borçlarla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir."

"YENİ BİR ÇAĞ BAŞLIYOR"

Astrolojik açıdan 2150 yıllık döngülerin yaşandığını ifade eden Özkırış, 2440 yılında yeni bir çağ açılacağını ancak bunun ayak seslerinin şu anda yaşanan gelişmelerle işitildiğini ifade etti ve sözlerini şöyle noktaladı: "2440 yılında Kova çağına geçiş olacak ve 2150 yıllık yeni bir çağ başlayacak. Şu anda Ekinoks noktası 6 derece balıkta ve 2440'lü yıllarda tamamen Kova burcuna geçecek. Balık çağı maneviyat ile, Kova çağı ise teknoloji ile ilgili. Bu yüzden manevi yönü zayıflamış, adeta dijitalleşmiş insanların sayısında artış olabilir. Balık çağının bitişi ve Kova çağına geçişte dijital toplantılar, dijital eğitim, dijital eğlence hayatımızda önemli bir yer tutabilir. Yaşamını daha izole geçiren, tüm işlerini dijital olarak gerçekleştiren ve asosyal insanları daha sık görebiliriz. Şu anda yaşananlar da insanların evlerinde oturduğu ve görünmez bir düşmandan korktuğu düzenin provası olabilir. Umarım bu çağ geçişinde insanlar toplumsal histeriye ve korkuya yenik düşmeden, gerekli önlemleri alarak sosyal bağlarını korumayı başarırlar."


- İstanbul
Burçlar, Jüpiter, Türkiye, Satürn, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek
Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı         
12:21
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı         
10:23
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak         
10:15
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! 6,50 sınırına dayandı Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:00
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı         
09:57
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim         
09:21
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok         
08:03
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde         
00:01
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek         
23:40
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı         
23:35
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri         
23:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 18:09:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yazar Barış Özkırış virüs salgınını 2 yıl önce kitabında yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]