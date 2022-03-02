Yazar Beşir Ayvazoğlu, "Abdülmecid Efendi'nin Edebi Çevresi"ni anlattı - Son Dakika
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Yazar Beşir Ayvazoğlu, "Abdülmecid Efendi'nin Edebi Çevresi"ni anlattı

02.03.2022 12:14
Yazar Beşir Ayvazoğlu, "Abdülmecid Efendi'nin Edebi Çevresi"ni anlattı

Sakıp Sabancı Müzesi'nde (SSM) devam eden "Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi" sergisi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler devam ediyor.

Sakıp Sabancı Müzesi'nde (SSM) devam eden "Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi" sergisi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler devam ediyor.

Sergi kapsamında şair, yazar ve gazeteci Beşir Ayvazoğlu'nun "Abdülmecid Efendi'nin Edebi Çevresi" başlıklı bir konferansı çevrim içi olarak düzenlendi.

Konferansta, Ayvazoğlu, Osmanlı hanedanında kendisinden öncekilere göre iyi yetişmiş, döneminin edebi hareketlerini yakından takip ederek desteklediği için sanat dünyasında geniş bir çevreye ve konuma sahip Abdülmecid Efendi'nin edebiyat, dönemin aydınları ve sanatçılarıyla kurduğu yakın dostlukları anlattı.

Abdülmecid Efendi'nin o dönemde bir sanat hamisi olduğunu, sanatkarları koruduğunu ve teşkilatlanmalarına destek verdiğini belirten Beşir Ayvazoğlu, Osmanlı Ressamlar Cemiyeti'nin şeref başkanı seçildiği bilgisini verdi.

Ayvazoğlu ayrıca, Abdülmecid Efendi'nin edebiyata olan merakı, şiire olan ilgisi, kütüphanesinde bulunan eserler, dönemin edebiyatçılarıyla olan ilişkileri ve bu isimlerin onun üzerine yazdıklarını değerlendirdi.

Konferansın odaklandığı konular arasında Abdülmecid Efendi'nin yaptığı portrelerin yanı sıra Abdülhak Hamit Tarhan'ın "Sis" adlı şiirine ithafen aynı isimle yaptığı tablo ve Mekteb-i Sultani'de oğlunun hocası da olan Tevfik Fikret yer aldı.

Sergi, 1 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak

"Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi" sergisi, SSM'nin koleksiyonu, 14'ü resmi kurum koleksiyonu, 17'si aile koleksiyonu, özel müze ve galeri koleksiyonlarından eserlerle birlikte hayatının son 20 yılını geçirdiği Fransa'nın Nice şehrindeki Musee Massena Koleksiyonu'ndan 1926 tarihli bir otoportre ile Rochefort'taki Pierre Loti Müze Evi'nden gelen ve Abdülmecid Efendi'nin Loti'ye hediye ettiği orijinal çerçeveli 2 resimle beraber 60 tablo ve 300'ü aşkın belgeden oluşuyor.

Sabancı Holding'in desteğiyle hazırlanan sergi, 1 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

Sergi kapsamında her salı düzenlenen etkinliklere, SSM'nin web sayfasından, gerçekleştirilen etkinliklere ise SSM'nin YouTube kanalından erişilebilir.

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Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Sakıp Sabancı Müzesi, Beşir Ayvazoğlu, Abdülmecid, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yazar Beşir Ayvazoğlu, 'Abdülmecid Efendi'nin Edebi Çevresi'ni anlattı - Son Dakika


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