Yazar Burcu Bahar, Minik Okuyucularıyla Kepez'de Buluştu

Çocuk kitaplarının ünlü yazarı Burcu Bahar, 2. Kepez Kitap Fuarı'nda okuyucularıyla buluştu.

Çocuk kitaplarının ünlü yazarı Burcu Bahar, 2. Kepez Kitap Fuarı'nda okuyucularıyla buluştu. Minik kitapseverlerle söyleşi de bir araya gelen Bahar, günlük tutmayla başlayan ve sonrasında kitap yazarlığına uzanan yolculuğunu anlattı.



Kepez Belediyesi'nin bu yıl 2'nci kez düzenlediği Kepez Kitap Fuarı, ünlü yazarları ağırlamaya devam ediyor. Çocuk kitaplarının ünlü yazarı Burcu Bahar, 2. Kepez Kitap Fuarı'nda minik okuyucularıyla bir araya geldi. Küçük Kelebeğin Rüyası, Bulut ve Dinozor gibi daha birçok çocuk kitabının yazarı Burcu Bahar, okuyucularıyla söyleşide buluştu. Dünyaya çocukların gözüyle bakan yazar olarak tanınan Bahar, yazar kime denir, kitap nasıl yazılır gibi soruların cevaplarını okuyucularına aktardı. Bir kitabı yazmaya başlamadan önceki hazırlıkları, tema ve hikayelerin kahramanlarının doğuşunu anlatan yazar, kitapların çocukların en yakın arkadaşı olduğunu vurguladı.



Günlükten yazarlığa uzanan yol



Çocukluğu sırasında tuttuğu günlüğün kendisini bugün yazar yaptığına değinen Burcu Bahar, "Okulda başımdan geçen olayları yazdım. Sınıfımdaki Can yüzünden başıma gelen küçük kazayı, okuldan eve geldiğimde burnuma gelen kötü kokuyu, annemin lezzetli yemeklerini, kısacası her şeyi günlüğüme aktardım. Bir gün baktım ki ben paylaşacağım hikayeler yazmak istiyorum. O zaman ne yaptım. Günlüğümdeki olayları hikayeye dönüştürmeye başladım. Ben günlüğümü hikayeye dönüştürdükçe, kitaptaki kahramanlar birer birer oluşmaya başladı. ve ben hikaye yazmaya başladım. Arkadaşım Can'ı hikayenin içinde bir kurbağaya çevirdim, kısa boylu sarı saçlı olan annemi de hikayede uzun boylu kızıl saçlı bir periye dönüştürdüm. " dedi.



Çocukların en yakın arkadaşı kitaplar



İyi bir yazar olmanın basamakları konusunda da çocuklara bilgiler veren ünlü yazar Burcu Bahar, kitapların çocukların en yakın arkadaşları olduğuna da değinerek, "Çünkü kitaplarla istediğimiz yolculuğa çıkabiliyoruz. İstersem okuduğum kitabın kahramanı ile bir çiftlikte yaşarım, istersem uzaya gidebilirim. Okuduğumuz her kitabın kahramanı böylece bizim arkadaşımız oluyor. " diye konuştu. 'Küçük Kelebeğin Rüyası' adlı kitabını nasıl yazdığını da çocuklara anlatan Bahar, önce kelebeğin yaşamını araştırdığını ve birçok şeyi gözlemledikten sonra hikayelerini kaleme aldığını söyledi. Söyleşinin ardından ünlü yazar Burcu Bahar, kitaplarını imzaladı. - ANTALYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

90 Yaşındaki Mustafa Dede, Yaşamına 120 Torun Sığdırdı

Misafirlikten Dönen 14 Yaşındaki Mehmet Ali'den 3 Gündür Haber Alınamıyor

Kestiği Ağaç, 3 Çocuk Babasının Sonu Oldu

Peker Açıkalın, "Nikahsız Baba Oldu" Eleştirilerine Evlilik Cüzdanını Paylaşarak Cevap Verdi