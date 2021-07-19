Yazar Cafer Koçak, ilk imza gecesini köyünde düzenledi - Son Dakika

YAZAR Cafer Kocak, ilk romanı 'Evimde Kalamam Artık'ın tanıtımını doğduğu yer olan Yozgat'ın Poyrazlı Köyünde yaptı.

Yazar Cafer Kocak, ilk kitabı 'Evimde Kalamam Artık' için Boğazlıyan ilçesi Poyrazlı Köyünde imza gecesi düzenledi. Cafer Koçak, 'Evimde Kalamam Artık' isimli romanını ilk olarak köylülerine tanıttı. Kurban Bayramı dolayısıyla köydeki yakınlarına gelen tatilcilerden özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği imza gecesinde, Cafer Koçak, kitabı hakkında bilgi verdi. Koçak kitabında, Kuzey Kafkasya'da yaşanan yurtseverlik mücadelesini, hazin bir aşk hikayesiyle birlikte anlattığını belirterek, ilgi için teşekkür etti. Poyrazlı Köyü Muhtarı Hüseyin Şahingöz, köy adına teşekkür ederek, ilk defa bir köylüsünün roman yazdığını söyledi. Gecenin sonunda, Koçak kitabını imzalayarak sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.