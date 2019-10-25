Son Dakika Haberleri: Yazar Canan Tan, kitapseverlerle buluştu
Son Dakika Güncel Yazar Canan Tan, kitapseverlerle buluştu

Yazar Canan Tan, kitapseverlerle buluştu

1 saat önce

Yazar Canan Tan, Kırıkkale'de kitapseverlerle bir araya geldi.

Yazar Canan Tan, kitapseverlerle buluştu, System.String[]

Yazar Canan Tan, Kırıkkale'de kitapseverlerle bir araya geldi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen söyleşide konuşan Tan, Ankara'da doğduğunu ve öğrenciyken çok okuyan bir çocuk olduğunu söyledi.

Dünya üzerindeki birçok kitabı okuduğunu anlatan Tan, "Yabancı yazarların kitaplarını da okudum, bizimkileri de okudum. Ancak bizim dünya üzerinde maalesef kitaplarımız değer görmüyor. Bunu aşmak nasıl olabilir orasını da bilemiyorum. Ben Türkiye'nin onur konuğu olduğu Almanya ve İngiltere Londra'daki kitap fuarlarına katıldım. Hiçbir şekilde bizimle örtüşmüyor. Onun için ben hiç önemsemiyorum. Ben gençliğe kendi ülkemde seslenmeyi yeterli buluyorum. Bir kere örf ve adetlerimiz örtüşmüyor. Birde kitaplarımızın satılabilirliği yok." diye konuştu.

Tan, söyleşinin ardından programa katılan kitapseverler için eserlerini imzaladı.

Kırıkkale, Canan Tan, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:48 Kaynak: AA
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