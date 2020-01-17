Son Dakika › Magazin › Yazar Christopher Tolkien hayata veda etti - Son Dakika Magazin
Yazar Christopher Tolkien hayata veda etti
6 saat önce
Babası John Ronald Reuel Tolkien'in kitaplarının yayın yönetmenliğini de yapan yazar Christopher Tolkien yaşamının büyük bir kısmını, fantastik kurgu romanları yazan ve Yüzüklerin Efendisi'nin yaratıcısı olan babası J.R.R. Tolkien'in yazdıklarını düzenleyerek geçirdi.
Babası John Ronald Reuel Tolkien'in kitaplarının yayın yönetmenliğini de yapan yazar Christopher Tolkien yaşamının büyük bir kısmını, fantastik kurgu romanları yazan ve Yüzüklerin Efendisi'nin yaratıcısı olan babası J.R.R. Tolkien'in yazdıklarını düzenleyerek geçirdi.
Babasının eseri Yüzüklerin Efendisi'nin haritalarını bizzat çizmiş ve C. J. R. T. şeklinde imzalamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:41
Son Dakika Star TV'nin yeni dizisi Babil, sosyal medyada dünya gündemine oturdu! Çocuğunun babasını aramaya geldi, gerçeklerle Esra Erol'da programında yüzleşti Ünlü yetişkin film sitesi, kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle'a iş teklif etti İngiliz model Demi Rose, üstsüz pozlarıyla Instagram'ı salladı