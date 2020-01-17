Yazar Christopher Tolkien hayata veda etti

Babası John Ronald Reuel Tolkien'in kitaplarının yayın yönetmenliğini de yapan yazar Christopher Tolkien yaşamının büyük bir kısmını, fantastik kurgu romanları yazan ve Yüzüklerin Efendisi'nin yaratıcısı olan babası J.R.R. Tolkien'in yazdıklarını düzenleyerek geçirdi.



Babasının eseri Yüzüklerin Efendisi'nin haritalarını bizzat çizmiş ve C. J. R. T. şeklinde imzalamıştı.