Yazar Christopher Tolkien hayata veda etti - Son Dakika
Son Dakika Magazin Yazar Christopher Tolkien hayata veda etti - Son Dakika Magazin

Yazar Christopher Tolkien hayata veda etti

6 saat önce

Babası John Ronald Reuel Tolkien'in kitaplarının yayın yönetmenliğini de yapan yazar Christopher Tolkien yaşamının büyük bir kısmını, fantastik kurgu romanları yazan ve Yüzüklerin Efendisi'nin yaratıcısı olan babası J.R.R. Tolkien'in yazdıklarını düzenleyerek geçirdi.

Yazar Christopher Tolkien hayata veda etti, System.String[]

Babası John Ronald Reuel Tolkien'in kitaplarının yayın yönetmenliğini de yapan yazar Christopher Tolkien yaşamının büyük bir kısmını, fantastik kurgu romanları yazan ve Yüzüklerin Efendisi'nin yaratıcısı olan babası J.R.R. Tolkien'in yazdıklarını düzenleyerek geçirdi.


Babasının eseri Yüzüklerin Efendisi'nin haritalarını bizzat çizmiş ve C. J. R. T. şeklinde imzalamıştı.

John Ronald Reuel Tolkien, Yüzüklerin Efendisi, Tolkien, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:41 
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