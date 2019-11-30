Yazar Demet Tezcan merhum Şule Yüksel Şenler'i anlattı

Gazeteci-yazar Demet Tezcan, merhum Şule Yüksel Şenler'in hayatını anlattı.

Tezcan, Konya İHH İnsani Yardım Derneğince düğün salonunda düzenlenen programda, merhum yazar Şule Yüksel Şenler'in hayatını anlattı.

"Tesettür ve namazı topluma anlattı"

Geçtiğimiz aylarda 81 yaşında yaşamını yitiren Şenler'in 60'lı yılların başlarında mücadelesine işaret eden Tezcan, Şenler'in yola çıktığında Türkiye'nin bugünden çok farklı ve dindarlığın ayıplandığı, cehaletle eş tutulduğu zor yıllar olduğunu söyledi.

Tezcan, "25 yaşına kadar seküler bir hayat içinde yaşayan Şenler, vahiyin mesajına muhatap olduktan sonra hayatında yepyeni bir sayfa açtı. Allah'ın emir ve yasaklarını tüm ömrü boyunca hayatına yerleştirip tesettür ve namazın önemini şehir şehir gezerek verdiği konferanslarla topluma anlattı. Yalnız başına yola çıktı ama vefatında ülkenin Cumhurbaşkanı ve binlerce insan cenaze törenine katıldı." diye konuştu.

Şenler'in aynı zamanda manevi kızı olarak bilinen Tezcan'ın, Şule Yüksel Şenler adına Üsküp'te bir kız yurdunun yakın zamanda inşatına başlanacağını da sözlerine ekledi.