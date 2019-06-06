Son Dakika Haberleri: Yazar Düz kitabını imzaladı
Son Dakika Güncel Haber

Yazar Düz kitabını imzaladı

1 saat önce

Ordu Aybastılı Yazar Kemal Düz 'Aybastı Cami Yanı' isimli kitabını için imza günü düzenlendi.

Yazar Düz kitabını imzaladı, System.String[]
Ordu Aybastılı Yazar Kemal Düz 'Aybastı Cami Yanı' isimli kitabını için imza günü düzenlendi.

İlçede bulunan bir işletmede kitabını okurları ile paylaşan Kemal Düz, Aybastı ilçesi konulu kitabını hem imzaladı hem de kitabı ile ilgili söyleşi gerçekleştirdi.

İmza gününde okuyucuları ile hatıra fotoğrafı çekinen ve kitabı ile ilgili bilgiler aktaran Yazar Düz, "Yedi Dağın Ardı Aybastı kitabının devamı niteliğinde olan "Aybastı Camiyanı" sadece Aybastı'yı anlatan bir kitap değil, Aybastı'nın tarihini, coğrafyasını, kültürünü anlatan bir yerel tarih denemesidir. Yöreye ait yazılı kaynaklar, oldukça azdır. Oysa Aybastı'nın antik dönemlere kadar uzanan zengin bir tarihi vardır. Kitapta Aybastı tarihine tanıklık etmiş kişilerin anılarına yer verilmiştir. Bu kitap bir derleme, bir araştırma çalışmasıdır. Gerçek hayata ait hikayeler bütünüdür. Kitap Aybastı tarihine bir çentik atmadır. Bir amatör çalışmadır. Gelecek kuşaklara bir armağandır" diye konuştu.

İmza törenine Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:46 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, VIP bölümüne alınmadı: Vali talimat vermiş Seri katil Alman hemşireye ömür boyu hapis Ordu Valiliğinden "Ekrem İmamoğlu VIP salonuna alınmadı" iddiasına yanıt Binali Yıldırım'ın tokalaşması 1 saat 8 dakika sürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 15:16:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yazar Düz kitabını imzaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]