Üye Girişi
Yazar Ercan Yıldırım, Sezai Karakoç'un İslamcılık düşüncesini anlattı Açıklaması - Son Dakika

Yazar Ercan Yıldırım, Sezai Karakoç'un İslamcılık düşüncesini anlattı Açıklaması

26.12.2021 12:41
Yazar Ercan Yıldırım, Sezai Karakoç'un İslamcılık düşüncesini anlattı Açıklaması

Araştırmacı, yazar Ercan Yıldırım, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen "13. İstanbul Edebiyat Festivali"ne konuk oldu.

Araştırmacı, yazar Ercan Yıldırım, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen "13. İstanbul Edebiyat Festivali"ne konuk oldu.

Sultanahmet Kızlarağası Medresesi'nde gerçekleştirilen festivalde, "Cumhuriyet İslamcılığı ve Sezai Karakoç" konulu konuşma yapan Yıldırım, Karakoç'un Cumhuriyet dönemi İslamcılık kuşağında Nurettin Topçu ve Necip Fazıl Kısakürek'ten sonra geldiğini söyledi.

Yıldırım, Sezai Karakoç'un aksiyoner gibi gözükmese de bilakis öyle olduğuna işaret ederek, "Teoriktir. Güncelden beslenir. Her gün sağ ve sol Fransız gazetelerini okur. Dünyadan haberdardır. Kendisi de gazetede yazar, dergi çıkarır ve matbuat hayatının ortasında yer alır. Güncel hayatın aktüeli içerisinde yer almasına rağmen güncele takılmama kaygısını da güttüğünü izhar eder." dedi.

Usta şairi daha iyi tanımak için onun eserlerinin yanı sıra hatıralarına da bakmak gerektiğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Hatıratında çok aksiyonlu, renkli, insan ilişkilerinde kendi merkezli. Belki Necip Fazıl üstadın talebesi olmasının da getirdiği şeyle, kendi merkezli bir bakış açısı, hayat ve düşünce dünyası vardır. Karakoç, diriliş anlamında aslında özellikle tek parti sonrası İslamcılık düşüncesinde Seyyid Kutub, Mevdudi gibi isimlerin haricinde Malik bin Nebi'nin medeniyet tasavvurunu Türkiye'ye taşımış olması anlamında öncü isimlerden birisidir. Diriliş, konjonktürel de bir husustur."

"Kendine ait bir tarih felsefesi ve evrenselci bakış açısı vardır"

Ercan Yıldırım, Sezai Karakoç'un Türkiye merkezli bir İslam düşüncesinden ziyade Orta Doğu ve Mezopotamya merkezli bir bakış açısını her zaman savunduğuna dikkati çekerek, "Sezai Karakoç'un düşüncesi çok tarihsel bir düşünce değildir. Karakoç, kendi döneminde hem Batı hem Doğu'da gelişen siyasi, felsefi hareketlerin hiçbirini yokmuş gibi sayar. Adeta laboratuvarda düşünce geliştiriyormuş şeklinde hareket eder." ifadelerini kullandı.

Karakoç'un aynı zamanda bir evrenselci olduğunun altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Özellikle 1960'lı yıllarda Türk tipi sosyalizm, yerli sol veyahut İslamcıların, Müslümanların hayatlarına giren yerli ve milli bakış açısı Sezai Karakoç'ta görülmez. O yerlicilik içerisinde kendisini tanımlamaz ve evrenselcilik çizer. Yani kendine ait bir tarih felsefesi ve evrenselci bakış açısı vardır. Karakoç'ta din kavramı İslam kavramından, insanlık kavramı da Müslüman kavramından daha kapsayıcıdır. Dolayısıyla Karakoç düşüncesinde, diriliş Batı'nın pozitivist, kartezyen, materyalist, rasyonalist, seküler biliminin gelişimine karşı dinlerin mutlaka galip geleceğini içerir. Maneviyat, mistisizm, metafizik duyuş, hikmet, vahiy kavramları metinlerinde çok merkezi bir yer teşkil eder."

YORUMLAR
500

Ercan Yıldırım, Edebiyat, İstanbul, Tyb, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yazar Ercan Yıldırım, Sezai Karakoç'un İslamcılık düşüncesini anlattı Açıklaması - Son Dakika


Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı         
12:46
Çocuklarının gözleri önünde karısını öldürüp daireyi ateşe veren cani koca, uyuşturucu bağımlısı çıktı Çocuklarının gözleri önünde karısını öldürüp daireyi ateşe veren cani koca, uyuşturucu bağımlısı çıktı         
11:28
6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin         
08:57
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu         
20:36
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49

Son Dakika Haberleri
12:46 Salatayı ağzına götüreceği sırada göz göze geldiği hayvan sebebiyle büyük korku yaşadı
12:45 Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı
12:31 Orkestra şefini 10 yıl sigortasız çalıştırdığı için davalık olan Fatih Ürek'e kötü haber!
12:30 Ahmet Ağaoğlu: Caner Erkin, Trabzonspor'u rüyasında görür
12:12 TESK Başkanı Palandöken'den dövizin düşmesi sonrasında gelmeyen indirimlere tepki geldi
11:55 Fenerbahçe, protestoya hazırlanan taraftarlarına seslendi
11:27 Dedektöründe gariplik olduğunu fark eden defineci, mezarı kazmaya başladı!
11:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babasına telefon: Ne gerekiyorsa yapılacak
11:15 Sevgilisinin ailesiyle tanışan Dilan Çiçek Deniz, görümcesi ve kayınpederiyle pozlarını paylaştı
11:09 Mesut Özil ısrar etti, Ali Koç 3 yıllık teklif yaptı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 12:58:28. #1.11#
SON DAKİKA: Yazar Ercan Yıldırım, Sezai Karakoç'un İslamcılık düşüncesini anlattı Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement