Yazar Ergün Poyraz'a saldırıya 6 gözaltı (2) - Son Dakika
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Yazar Ergün Poyraz'a saldırıya 6 gözaltı (2)

12.04.2022 16:05
Yazar Ergün Poyraz'a saldırıya 6 gözaltı (2)

'SABAH DİLEKÇE VERDİK, AKŞAM OLAY OLDU'Ergün Poyraz'ın eşi Perihan Poyraz, "Eşim Ergün, Kuşadası Belediyesi'nde Güvercin Masa'ya mıcır ihalesi ile ilgili bilgi için sabah dilekçe verdi.

'SABAH DİLEKÇE VERDİK, AKŞAM OLAY OLDU'

Ergün Poyraz'ın eşi Perihan Poyraz, "Eşim Ergün, Kuşadası Belediyesi'nde Güvercin Masa'ya mıcır ihalesi ile ilgili bilgi için sabah dilekçe verdi. Akşam da bu olay oldu. AK Parti'yle ilgili de çok yazı yazdı ancak başına böyle bir olay gelmedi. Kendi partisinden zarar geldi. Kimse sahip çıkmadı" dedi. Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Şüpheliler arasında söz konusu inşaat şirketinin sahibi T.B., kardeşi Z.B. ve şoförü V.Ç.'nin de bulunduğu öğrenildi.

'MICIR İHALESİ' HAKKINDA BELEDİYEYE BİLGİ EDİNME FORMU VERMİŞ Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evinin önünde bir grubun saldırısına uğrayan yazar Ergün Poyraz'ın, Kuşadası Belediyesi'ne mıcır ihalesiyle ilgili bilgi edinmek için dilekçe verdiği ortaya çıktı. Poyraz'ın, Kuşadası Belediyesi'nin Güvercin Masa birimine 30 Mart'ta gönderdiği Bilgi Edinme Başvurusu Formu'nda, 'Mobil Konkasör ile Değişik Ebatlarda Mıcır Elde Edilmesi ve Stoklaması Yapım İşi'nin kamuoyuna duyurulan sonuç ihalesinin 12 milyon 887 bin 500 TL olduğunu, işin 08 Mart- 27 Aralık 2021 tarihleri arasında 300 iş gününde bitirilmesinin öngörüldüğüne dikkati çekerek, Kuşadası'nda yerleşik yaşayan biri olarak belediye hizmetlerinden yararlanabilme olanağının kamu kaynaklarının doğru kullanılması ile orantılı olduğunu düşündüğü aktararak, ihalenin süresinde bitirilip bitirilmediği, birim fiyat teklif cetvelinde değişik ebatlarda 6 poz halinde mıcırdan ne kadar üretildiği ve mıcırdan ne kadar stoklandığı gibi 36 soru yönelttiği öğrenildi.

Burhan CEYHAN/AYDIN,


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Kuşadası Belediyesi, Münir Karaloğlu, Ergün Poyraz, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yazar Ergün Poyraz'a saldırıya 6 gözaltı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yazar Ergün Poyraz'a saldırıya 6 gözaltı (2) - Son Dakika
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