Yazar Ergün Poyraz'a saldırıya 6 gözaltı (3) - Son Dakika
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Yazar Ergün Poyraz'a saldırıya 6 gözaltı (3)

12.04.2022 16:40
Yazar Ergün Poyraz'a saldırıya 6 gözaltı (3)

ŞÜPHELİLERİN ADRESLERİNDE İHALE EVRAKI ELE GEÇİRİLDİAydın'ın Kuşadası ilçesinde evinin önünde bir grubun saldırısına uğrayan yazar Ergün Poyraz olayı ile ilgili Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yazılı açıklama yapıldı.

ŞÜPHELİLERİN ADRESLERİNDE İHALE EVRAKI ELE GEÇİRİLDİ

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evinin önünde bir grubun saldırısına uğrayan yazar Ergün Poyraz olayı ile ilgili Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Şüpheli araç plakası, markası ve kayıtlı olduğu şirket tespit edilmiş, şüphelilerin tespiti ve yakalanması yönünde başlatılan çalışmalarda; olaya karıştığı tespit edilen otomobil Söke ilçesinde terk edilmiş vaziyette bulundu, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında şüphelilere ait cep telefonları, dijital materyaller, ihale dokümanları ve farklı firmalara ait kaşeler ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor" denildi.

Burhan CEYHAN/AYDIN,


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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Ergün Poyraz, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yazar Ergün Poyraz'a saldırıya 6 gözaltı (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yazar Ergün Poyraz'a saldırıya 6 gözaltı (3) - Son Dakika
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