Yazar Ergün Poyraz'ı darbettikleri öne sürülen 6 şüpheli adliyeye gönderildi - Son Dakika
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Yazar Ergün Poyraz'ı darbettikleri öne sürülen 6 şüpheli adliyeye gönderildi

15.04.2022 11:47
Yazar Ergün Poyraz'ı darbettikleri öne sürülen 6 şüpheli adliyeye gönderildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yazar Ergün Poyraz'ın darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yazar Ergün Poyraz'ın darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Poyraz'ın, Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde darbedilmesinin ardından yakalanan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen T.B, Z.B, V.Ç, R.A, R.B. ve S.B, Kuşadası Adliyesine gönderildi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan yazar Ergün Poyraz ise taburcu edildi.

Olay

Ergenekon davasında yargılanan ve bir süre cezaevinde kalan yazar Ergün Poyraz, 11 Nisan'da Davutlar Mahallesi'ndeki evinin önünde darbedilmiş, polis, olaya ilişkin 6 kişiyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerden kardeş olan T.B. ve Z.B'nin ilçede faaliyet gösteren bir inşaat firmasının sahibi olduğu belirtilmişti.

Poyraz, kendisine yapılan saldırının arkasında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in olduğunu ileri sürmüş, Günel de Poyraz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Yazar Ergün Poyraz'ı darbettikleri öne sürülen 6 şüpheli adliyeye gönderildi
Yazar Ergün Poyraz'ı darbettikleri öne sürülen 6 şüpheli adliyeye gönderildi

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Münir Karaloğlu, Ergün Poyraz, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yazar Ergün Poyraz'ı darbettikleri öne sürülen 6 şüpheli adliyeye gönderildi - Son Dakika


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