Yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti - Son Dakika

- Yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti

Koronavirüs test sonuçları negatif çıktı

İSTANBUL - Yazar Esra Elönü'nün babası Şaban Elönü, umre ziyareti dönüşü Gaziosmanpaşa'daki evinde hayatını kaybetti. Cenaze adli tıp kurumuna kaldırılırken, korona virüs şüphesiyle yapılan test negatif çıktı.

Gaziosmanpaşa Merkez Camii emekli imamlarından Şaban Elönü, Suudi Arabistan'da gerçekleştirdiği umre ziyaretinin ardından önceki gün İstanbul'a döndü. Şaban Elönü bu sabah evinde hayatını kaybetti. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Koruyucu kıyafetle olay yerine gelen sağlık ekipleri Elönü'nün cenazesini ambulansla Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı. Polis ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemlerini alırken, bölgede dezenfekte çalışması yapıldı. 63 yaşındaki Elönü'nün ölüm nedeni henüz tespit edilemezken, yapılan koronovirüs test sonuçların negatif çıktığı bildirildi.