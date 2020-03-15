Yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti - Son Dakika

Yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti

7 saat önce

Yazar Esra Elönü'nün babası Şaban Elönü, umre ziyareti dönüşü Gaziosmanpaşa'daki evinde hayatını kaybetti.

Yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti, System.String[]

Yazar Esra Elönü'nün babası Şaban Elönü, umre ziyareti dönüşü Gaziosmanpaşa'daki evinde hayatını kaybetti. Elönü'nün korona virüs şüphesiyle yapılan testi ise negatif çıktı.

Gaziosmanpaşa Merkez Camii emekli imamlarından Şaban Elönü, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği umre ziyaretinin ardından önceki gün İstanbul'a döndü. Şaban Elönü bu sabah evinde hayatını kaybetti. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Koruyucu kıyafetle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elönü'nün cenazesini ambulansla Adli Tıp Kurumuna kaldırdı. Polis ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemleri alırken, bölgede dezenfekte çalışması yapıldı. 63 yaşındaki Elönü'nün ölüm nedeni henüz tespit edilemezken, yapılan korona virüs test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.

(Serdar Ünal/İHA)

Suudi Arabistan, Gaziosmanpaşa, Esra Elönü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:20 Kaynak: İHA
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