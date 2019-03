Yazar Fikret Başkaya, Hakim Karşısında

yazar Fikret Başkaya, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

AKADEMİSYEN- yazar Fikret Başkaya, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Suçlamayı kabul etmeyen Başkaya, davanın, yazdığı bir yazıdan dolayı açıldığını belirterek, "Terörü lanetleyen bir yazıda terör örgütü propagandası keşfedilmiş" dedi.



Fikret Başkaya'nın, kurucusu olduğu internet portalı Özgür Üniversite'de yazdığı yazısı nedeniyle Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılanmasına başlandı. Başkaya, savunmasında, yazısı nedeniyle 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasının istendiğini belirterek, "Terörü lanetleyen bir yazıda terör örgütü propagandası keşfedilmiş. Bu gayri ciddi bir iddianamedir ve mahkemenizi boş yere meşgul etmektedir. Sayın savcı, yazının neresinde terörü öven söylem bulmuştur. Bir örgütün propagandasını yapmak söz konusu değildir" diye konuştu.



Mahkeme Başkanı, yazının içerisinde yer alan, "Parti başkanlarının tutuklanması, parti binalarına saldırılar, devlet terörünün yeni bir eşiği aştığını gösteriyor. Tabii bu baskı, şiddet ve devlet terörünün karşılıksız kalması mümkün değildir" ifadelerini okudu ve "Buradaki karşı saldırıdan kastınız nedir?" diye sordu. Sanık Başkaya, "Burada söylemek istediğim her kim dünyada özgürlük istiyorsa, hak talep ediyorsa egemenler tarafından cezalandırılmak istenmesi doğaldır. Saldırıya uğrayanının da kendini savunmak istemesi doğaldır. Burada diyalektik bir ilişki vardır. Bu yaptığım genel bir değerlendirmedir. Bu dünyanın her ülkesinde, her rejiminde böyledir" yanıtını verdi.



'YAZI, DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİ'



Başkaya'nın avukatı da müvekkilinin yazısında, propagandasını yapmakla suçlandığı örgütün ismini dahi yazmadığını, terör ve terörist tanımının genel bir değerlendirmesini yaptığını ve yazının tamamen düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Avukat Levent Kanat, Başkaya'nın yazısında devlet, şiddet, terör potansiyelini eleştirel düşünceye tabi tuttuğunu belirterek, "Bu potansiyelin yarattığı sorunların somut örneklemesi bağlamında sadece Türkiye Cumhuriyeti devleti değil İsrail Devleti ve Fransa Devleti de bir takım uygulamalarından dolayı eleştirilmiştir" diye konuştu.



Savunmaların tamamlanmasının ardından duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için süre istedi. Mahkeme de duruşmayı erteledi. - Ankara

