Yazar fikret başkaya'ya 5 yıl hapis talebi

ANKARA'da 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuksuz yargılanan akademisyen yazar Fikret Başkaya için savcı mütalaasında 5 yıla kadar hapis talep etti.Fikret Başkaya'nın, kurucusu olduğu internet portalı Özgür Üniversite'de yazdığı yazı nedeniyle, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan açılan davada tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Fikret Başkaya, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ve avukatlar hazır bulundu. Sanık Başkaya, önceki duruşmadaki savunmasında, "Terörü lanetleyen bir yazıda terör örgütü propagandası keşfedilmiş. Bu gayri ciddi bir iddianamedir ve mahkemenizi boş yere meşgul etmektedir. Sayın savcı yazının neresinde terörü öven söylem bulmuştur? Bir örgütün propagandasını yapmak söz konusu değildir" dedi.Mahkeme heyeti, sanığın savunmasının tamamladığını belirterek, mütalaa için savcıya söz verdi. Savcı, sanık Başkaya'nın, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması yönünde görüş bildirdi. Sanık Başkaya, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Sanığın talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.