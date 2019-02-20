Son Dakika Haberleri: Yazar Gülbent, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Yazar Gülbent, Öğrencilerle Bir Araya Geldi

51 dakika önce

Van'ın İpekyolu Belediyesi, okuma alışkanlığı ve kitap sevgisini kazandırmak amacıyla öğrencileri yazarlarla buluşturmaya devam ediyor.

Yazar Gülbent, Öğrencilerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Van'ın İpekyolu Belediyesi, okuma alışkanlığı ve kitap sevgisini kazandırmak amacıyla öğrencileri yazarlarla buluşturmaya devam ediyor.

Öğrencilerle bir araya gelen yazar Cem Gülbent, günümüzdeki çoğu fantastik eserin çocukların hayat yollarına döşenmiş mayınlar gibi olmasının aksine ahlaki ve kültürel değerlere önem vererek; vampirler, büyüler ve zombiler olmadan da fantastik eserler yazılabileceğini vurguladı. 'Anadolu'dan Fantasti'ye' anlayışı çerçevesinde öğrencilerin kimlik bilinci oluşturduğu döneme katkı sağladığını dile getiren Cem Gülbent, Berivan Kültür ve Sanat Merkezinde "Hammit" ile "Paradokya" kitaplarının söyleşisini yaparak, öğrencilere okuma kültürü, hayal gücü, kendini ifade etme, yeniliğe açıklık, yardımlaşma, sağlık ve çevre gibi konularda söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşide öğrenciler, yazarlık ile ilgili merak ettiklerini, yazarken nelere dikkat etmeleri gerektiği, Gülbent'in yazmaya nasıl karar verdiği ve nasıl başladığı gibi birçok konuda soru sordu.

İpekyolu Belediyesi tarafından söyleşiye katılan öğrencilere Cem Gülbent'in Hammit adlı kitapları hediye edildi.

Daha sonra düzenlenen imza etkinliğinde ise öğrenciler, büyük bir heyecanla kitaplarını imzalattırdılar. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:37 Kaynak: İHA

Cem Gülbent, İpekyolu, Van, Güncel
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