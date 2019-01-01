Son Dakika Haberleri: Yazar Gülten Dayıoğlu, Azerbaycan Odlar Yurdu Üniversitesi'nde

Yazar Gülten Dayıoğlu, Azerbaycan Odlar Yurdu Üniversitesi'nde

25 dakika önce

Çocuk ve gençlik edebiyatının önemli isimlerinden Kütahya'lı yazar Gülten Dayıoğlu, Azerbaycan Odlar Yurdu Üniversitesi'nde öğrenci ve öğretim üyeleriyle bir araya gelerek, 'Niçin kitap okumalıyız?' ve 'Ana dilimize nasıl sahip çıkmalıyız?' konulu konuşma gerçekleştirdi.

Yazar Gülten Dayıoğlu, Azerbaycan Odlar Yurdu Üniversitesi'nde, System.String[]
Çocuk ve gençlik edebiyatının önemli isimlerinden Kütahya'lı yazar Gülten Dayıoğlu, Azerbaycan Odlar Yurdu Üniversitesi'nde öğrenci ve öğretim üyeleriyle bir araya gelerek, 'Niçin kitap okumalıyız?' ve 'Ana dilimize nasıl sahip çıkmalıyız?' konulu konuşma gerçekleştirdi.

Gülten Dayıoğlu, Odlar Yurdu Üniversitesi'nin davetlisi olarak gittiği Azerbaycan'da Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Ceyhun Osmanlı tarafından karşılandı. Eğitim Fakültesi Filoloji Bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleriyle bir araya gelen Dayıoğlu buradaki konuşmasında, " 'Niçin kitap okumalıyız?' ve 'Ana dilimize nasıl sahip çıkmalıyız?' sorularına açıklık getirdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren konuşmasında yazar, kendi hayatından da ilginç örnekler verdi. Ayrıca Azerice'ye çevrilen Mo'nun Gizemi adlı kitabını imzaladı.

Konuşma sonunda Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Ceyhun Osmanlı, Gülten Dayıoğlu'na onur konuğu beratı takdim etti. Dayıoğlu daha sonra Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmed Valiyev ile görüştü.

Görüşmenin ardından Azerbaycan Odlar Yurdu Üniversitesi'nin Atatürk ve eserleri için ayrılan bölümünü de ziyaret ederek anı defterini imzalayan Gülten Dayıoğlu, daha sonra ise Bakü'de bulunan Türk şehitliği "Şehitler Hiyabanı" ziyaret etti.

Azerbaycan'da kendisine gösterilen sevgi, ilgi ve sıcak ev sahipliği için üniversitenin kurucularına ve yönetimine teşekkür eden Dayıoğlu," Beni son derece duygulandıran dost ve kardeş ülke Azerbaycan'dan güzel anılarla dönüyorum" dedi. (EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:19 Kaynak: İHA

Kütahya, Azerbaycan, Güncel
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