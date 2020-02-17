Yazar Hayati İnanç Ağrı'da konferans verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yazar Hayati İnanç Ağrı'da konferans verdi - Son Dakika

Yazar Hayati İnanç Ağrı'da konferans verdi

14 dakika önce

Yazar Hayati İnanç, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde "Can Veren Pervaneler" konulu konferans verdi.

Yazar Hayati İnanç Ağrı'da konferans verdi, System.String[]

Yazar Hayati İnanç, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde "Can Veren Pervaneler" konulu konferans verdi.

Eleşkirt Kaymakamlığı ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi işbirliğinde ilçedeki bir restoranda düzenlenen konferansa, İnanç ve Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı'nın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Kaymakam Sarı, açılışta yaptığı konuşmada, insanoğlunun yaradılış gereği kendi dünyasına dönmesi gerektiği anlar oluştuğunu söyledi.

İnanç'ın de kendilerine bunu sağladığını aktaran kendisinin çok değerli birisi olduğunu ifade etti.

Hayati İnanç daha sonra katılımcılara konferans verdi. İnanç, konferansta çeşitli dönemlerde yaşamış ve iz bırakmış şairlerden bolca örnek vererek, gençlik yıllarında yaşadığı ve hayatında önemli iz bırakan olayları dinleyenlere mizahi dille anlattı.

En değerli işin insana yatırım olduğunu vurgulayan İnanç, katılımcılara bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Program sonunda İnanç'a Kaymakam Ozan tarafından sanat merkezi öğrencilerince yapılan bir resim takdim edildi.

Eleşkirt, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:12 Kaynak: AA
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