Yazar Hayati İnanç Erciş'te gençlerle buluştu - Son Dakika

- Yazar Hayati İnanç Erciş'te gençlerle buluştu

VAN - Yazar Hayati İnanç, Van'ın Erciş ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Erciş Gençlik Kolları Başkanlığınca Atakan Çelik Kültür Merkezinde düzenlenen programda yazar Hayati İnanç gençlere buluştu. AK Parti Erciş Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Bahçe ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Çalağan'ın ardından kürsüye çıkan AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam da bir selamlama konuşması yaptı.

Daha sonra sahneye çıkan Hayati İnanç, "Yer çekicidir ama bedeni çeker. Ruhu ise gökler çeker ve sen oraya aitsin" dedi.

Gençlere birçok tavsiyede de bulunan Hayati İnanç'a programın sonunda plaket takdim edildi.