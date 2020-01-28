Yazar Hayati İnanç, Kayseri'de söyleşiye katıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde yazar Hayati İnanç, "Can Veren Pervaneler" konulu söyleşiye katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehir Tiyatrosu'ndaki söyleşiye Kayserililer yoğun ilgi gösterdi. Salonda yer kalmaması nedeniyle bir grup genç etkinliği sahnede izledi.

Gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Hayati İnanç, Kayseri'nin ticaret merkezi olarak görüldüğünü ancak aynı zamanda bir ilim merkezi olduğunu belirtti.

Kentin şairler ve yazarlar yetiştirdiğini anlatan İnanç, Kayseri'yi bereketli bir şehir olarak tanımladı.

İnanç, "Ben sizin dedelerinizin mektuplarını getirdim" diyerek geçmiş yaşantılardan ve öğütlerinden örnekler sundu.